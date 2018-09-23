Marvel's Spider-Man'in satışa çıkmasının üzerinden iki hafta gibi kısa bir süre geçmesine karşın, fiyatlarına zam yapılması dikkat çekti. Yeni fiyatlar ise oyuncuların pek hoşuna gitmeyecek; zira bu zamla birlikte Spider-Man PS4 fiyatları 'uçmuş' durumda.



Oyunun diğer ülkelerdeki PSN fiyatlarına baktığımızda Türkiye'deki satış fiyatının en pahalı fiyat olduğunu görüyoruz. Endonezya'da 280 TL'ye satılan oyunun ABD satış fiyatı ise 377 TL'ye denk geliyor. Yakın zamanda çıkacak olan Red Dead Redemption 2, diğer ülkelere göre en ucuz Türkiye'de satışa sunuluyor. Ön sipariş fiyatı 299 TL olarak belirlenen oyunun ABD fiyatı 377 TL. 26 Ekim tarihinde çıkacak Red Dead Redemption 2'nin ve diğer AAA oyunların Türkiye fiyatlarına zam gelebilir.



Marvel's Spider-Man, çıkış yaptığı ilk üç günde God of War'un rekorunu kırarak 3.3 milyon adet satış ile en hızlı satan PS4 özel oyunu olmuştu.

