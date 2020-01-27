Spitzer Uzay Teleskobu emekli oluyor

NASA, yaklaşık 17 yıldır görev yapan uzay teleskobu Spitzer'in  görevinin sona ereceği tarihi açıkladı.

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Spitzer, 25 Ağustos 2003'te Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden yörüngeye fırlatılmıştı.  Spitzer, 25 Ağustos 2003'te Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden yörüngeye fırlatılmıştı. 

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) emektar uzay teleskobu  Spitzer'in fişini çekiyor. 
  
Business Insider'da yer alan habere göre, yaklaşık 17 yıldır görev yapan Spitzer, 20 ocak  2020'de NASA'ya son defa veri gönderecek ve görevini noktalayacak. 
  
Spitzer, görülebilir ve morötesi dalga boylarında çalışan Hubble'ın aksine evreni kızılötesi dalga boylarında gözlemliyordu. 
  
Görev süresi içerisinde galaksiler, nebulalar ve daha birçok gökcismini mercek altına alan Spitzer, pek çok keşfe imza atmıştı. 
  
Uzay teleskobunun en dikkat çeken keşfi ise TRAPPIST-1 sisteminde, yaşanılabilir olma potansiyeline sahip beş farklı Dünya benzeri gezegen keşfetmesi olmuştu. 
  
Spitzer ayrıca bir ötegezegenin atmosferini incelemeyi başararak bir ilke imza atmıştı. 

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