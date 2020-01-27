Spitzer Uzay Teleskobu emekli oluyor

Spitzer, 25 Ağustos 2003'te Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden yörüngeye fırlatılmıştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) emektar uzay teleskobu Spitzer'in fişini çekiyor.



Business Insider'da yer alan habere göre, yaklaşık 17 yıldır görev yapan Spitzer, 20 ocak 2020'de NASA'ya son defa veri gönderecek ve görevini noktalayacak.



Spitzer, görülebilir ve morötesi dalga boylarında çalışan Hubble'ın aksine evreni kızılötesi dalga boylarında gözlemliyordu.



Görev süresi içerisinde galaksiler, nebulalar ve daha birçok gökcismini mercek altına alan Spitzer, pek çok keşfe imza atmıştı.



Uzay teleskobunun en dikkat çeken keşfi ise TRAPPIST-1 sisteminde, yaşanılabilir olma potansiyeline sahip beş farklı Dünya benzeri gezegen keşfetmesi olmuştu.



Spitzer ayrıca bir ötegezegenin atmosferini incelemeyi başararak bir ilke imza atmıştı.

