Spor ayakkabı giymek bilekler için zararlı olabilir (Bilimsel araştırma)

İtalya’nın Bologna Üniversitesi’nde görev alan bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, spor ayakkabı giymek bileklerde gözlenen rahatsızlıkların nedeni olabilir.



Araştırmaya imza aran bilim insanları modern insanın atalarına oranla daha az esnek ayak bileklerine sahip olduğunu keşfetti.



Bu araştırma kapsamında farklı çağlardan keşfedilen fosilleri 3 boyutlu olarak inceleyen ekip, 142 farklı antik döneme ait kalıntılar ile modern insanı karşılaştırma imkanı buldu.



Modern insanın atalarına göre, daha az esnek ayak bileği eklemlerine sahip olmaları ise bizi sakatlanmalara karlı daha savunmasız hale getiriyor.



Aştırma ekibinin lideri Rita Sorrentino, bunun nedenleri arasında spor ayakkabıların kullanımının yaygınlaşmasını gösterdi.

Ancak tek neden bu değil. Sorrentino’ya göre, evrimsel değişim ve atalarıma göre daha az hareket etmememiz bu değişimde önemli role sahip.



Avı toplayıcı dönemde yaşayan insanların ayak bileklerinin daha esnek ve sağlam olduğunun altını çizen Sorrentino, bunun nedeni uzun mesafeleri ayakkabısız yürümek olarak gösteriyor.



Buna karşılık, büyük şehirlerde yaşayan, ayak bileklerini kaplayan ayakkabılar giyen ve atalarına oranla yeteri kadar yürümeyen modern insan daha zayıf ve sakatlanmaya daha müsait bileklere sahip.