Spotify, Hindistan'da ücretsiz kullanıcılara kısıtlama getiriyor

Spotify, Hindistan'da ücretsiz kullanıcılarına yönelik özellikleri kısıtlamaya başlıyor.

İsveçli şirketin Hindistan'da kullanıcılara ücretsiz erişim hakkı tanıyordu, ancak pazarın büyümesi nedeniyle bu duruma bazı sınırlamalar getireceği aktarıldı.

Bu sınırlamalar, kullanıcıların şarkıları manuel olarak çalmasını, geri sarmasını, temizlemesini ve tekrarlamasını engelleyecek.

AKTİF KULLANICI SAYISI DÜNYADA İLK 5 SIRADA

Spotify, Hindistan'ın aylık aktif kullanıcı sayısı açısından dünyada ilk beş ülkeden biri olduğunu belirtiyor, ancak çoğu kullanıcının reklam destekli modeli tercih ettiği göz önüne alındığında, abone kullanıcıların oranı düşük kalıyor.



Şirket ayrıca Hindistan'da Smart Shuffle adlı bir özelliği de tanıtıyor, bu özellik abonelere daha iyi şarkı önerileri sunmayı amaçlıyor.