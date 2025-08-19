Spotify, Türkiye'ye ofis açıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026'da İstanbul'da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki işbirliklerini daha da derinleştirecek." ifadelerini kullandı.





Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptıkları toplantıda önemli adımlar için kararlar aldıklarını aktardı.



Türkiye'nin müzik ekosisteminin Spotify'den hak ettiği desteği alması için kısa sürede somut ilerlemeler kaydedeceklerini belirten Ersoy, şunları ifade etti:



"Önemli bir eksiklik olan Spotify Türkiye ofisi açılıyor. 2026'da İstanbul'da ofis açacak olan Spotify, bu alandaki işbirliklerini daha da derinleştirecek. Şirket yetkilileri ve müzik endüstrisi temsilcilerimizle nasıl ortak adımlar atılacağını masaya yatıracağız. Eylül ayında İstanbul'da açılışını yapacağımız Müzik Zirvesi'nden önemli sonuçlar bekliyoruz. Türk sanatçıların küresel başarısı, 2024'te 2,8 milyar yeni dinleyiciye ulaşarak dünya listelerinde rekor kırdı. Artık telif gelirlerinin yarısından fazlası Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor. Genç yetenekleri ve kadın sanatçıları da destekleyecek bu güçlü işbirliği, kültürel diplomasimize de yeni bir ivme kazandıracak. Türkiye'nin zengin müzik mirasını ve kültürünü dünyaya tanıtacak bu ve benzeri adımlarda Spotify ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz."

