Spotify’a mesajlaşma özelliği geliyor: Uçtan uca şifreleme yok

Dünyaca ünlü müzik uygulaması Spotify, yeni özelliğiyle platformu daha sosyal bir içerik uygulamasına dönüştürmeyi hedefliyor.



Spotify üzerinden yıllardır müzik ve podcast bağlantıları farklı platformlarda paylaşılıyordu. Yeni mesajlaşma özelliğiyle birlikte kullanıcılar, bu paylaşımları uygulama içinde saklayabilecek ve aradıkları şarkıyı yeniden bulmak zorunda kalmayacak.



NASIL KULLANILIYOR?



Sohbetler yalnızca birebir yapılabilecek ve daha önce içerik paylaşılan kişilerle başlatılabilecek. Ortak çalma listesi hazırlayan, “jam” ya da “blend” özelliğini kullanan, aynı Aile veya Duo planında bulunan kişiler arasında sohbet başlatmak mümkün olacak. Sohbet isteğinin de karşı tarafça onaylanması gerekiyor.



Spotify dışından, örneğin Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok veya Facebook üzerinden gönderilen Spotify bağlantısına tıklayan kişiler de sohbet davetini onaylayarak konuşmaya başlayabilecek. Ayrıca, kullanıcılar kişilerindeki birine davet linki de gönderebilecek.



Mesajlara profil fotoğrafına tıklayarak ulaşılabilecek; “Mesajlar” bölümü sol menüde yer alacak. Kullanıcılar mesajlara emoji ile tepki verebilecek.



UÇTAN UCA ŞİFRELEME YOK



Spotify, mesajların iletim ve depolama sırasında şifrelenmiş olduğunu ancak uçtan uca şifreleme bulunmadığını belirtti. Şirket, kuralların ihlal edilip edilmediğini denetlemek için mesajları proaktif biçimde inceleyebilecek. Ayrıca kullanıcılar uygunsuz mesajları raporlayabilecek.



Yeni özellik ilk etapta Latin Amerika ve Güney Amerika’daki bazı ülkelerde, 16 yaş üstü ücretsiz ve Premium kullanıcılara, yalnızca mobil sürümde sunulacak. Önümüzdeki haftalarda ABD, Kanada, Brezilya, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya da yayılacak.



Spotify son yıllarda sosyal özelliklerini artırıyor. Geçen yıl podcast’lere yorum özelliği eklenmiş, video odaklı yeni bir akış sayfası tasarlanmıştı. Şirket, müzik parçalarına da yorum yapılabileceğinin sinyallerini vermişti.



Öte yandan bazı kullanıcılar, son dönemde Spotify arayüzünün fazla kalabalıklaştığından şikayet ediyor. Mesaj özelliği, kimi kullanıcılar için arkadaşlarla içerik paylaşmayı kolaylaştırsa da kimilerini uygulamayı daha da karmaşık hâle getirdiği gerekçesiyle rahatsız edebilir.



Özelliği istemeyenler, Ayarlar > Gizlilik ve Sosyal bölümünden mesajları devre dışı bırakabilecek.