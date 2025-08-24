Spotify'a zam gelebilir

Financial Times, müzik akışı sağlayıcısının Eş Başkanı ve İşletme Sorumlusu Alex Norstrom'a dayandırdığı haberinde, Spotify'ın yeni özelliklere yatırım yapması ve 1 milyar kullanıcıya ulaşması nedeniyle fiyat artışı yapacağını bildirdi.



FT'nin aktardığına göre Norstrom, bir röportajında ​​artışlara planlanan yeni hizmetler ve özelliklerin eşlik edeceğini söyledi.



Spotify, Reuters'ın yorum talebine henüz yanıt vermedi.



İsveçli firma, Ağustos ayının başlarında kâr marjlarını iyileştirmek amacıyla bazı pazarlarda premium bireysel abonelik ücretini Eylül ayından itibaren artıracağını açıklamıştı.



Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgesi pazarlarında fiyatın 10,99 Euro'dan 11,99 Euro'ya (14,05 dolar) yükseleceği belirtildi.



Norstrom gazeteye yaptığı açıklamada, "Fiyat artışları, fiyat ayarlamaları vb. iş araçlarımızın bir parçası ve mantıklı olduğunda bunu yapacağız" dedi.



Son yıllardaki fiyat artışları ve maliyet kısma çabaları Spotify'ın geçen yıl ilk kez yıllık kâr elde etmesini sağladı.