Spotify'a zam geliyor

İsveçli yayın devi yaptığı açıklamada, Spotify'ın Eylül ayından itibaren belirli pazarlarda premium bireysel aboneliğinin aylık fiyatını artıracağını söyledi.

Abonelik fiyatı Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgesini içeren pazarlarda aylık 10,99 Euro'dan 11,99 Euro'ya (13,86 dolar) yükselecek.



Önümüzdeki ay boyunca abonelere fiyat artışını açıklayan bir e-posta gönderilecek.



Spotify hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 3 yükseldi. Bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 40 yükseldi.