Spotify'dan daha kaliteli müzik özelliği: Music Pro HiFi'nin fiyatı ne kadar olacak ve özellikleri neler?

Spotify, kullanıcılarına yüksek kaliteli müzik deneyimi sunmak amacıyla Music Pro HiFi akış hizmetini 2025 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu yeni hizmet, kayıpsız ses kalitesi ve çeşitli ek avantajlar sunarak müzikseverlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.



Spotify Music Pro HiFi Nedir?



Music Pro HiFi, Spotify'ın kullanıcılarına kayıpsız CD kalitesinde müzik sunmayı amaçlayan yeni bir abonelik katmanı. Bu hizmet, yüksek kaliteli ses deneyimi arayan kullanıcılar için tasarlanacak ve mevcut Premium aboneliklere ek olarak sunulacak.



Spotify Music Pro HiFi fiyatı ve lansman Tarihi



Spotify resmi fiyatlandırma ve lansman tarihiyle ilgili net bir açıklama yapmadı. Sektör sızıntılarına göre Music Pro HiFi hizmeti, ABD’de aylık premium abonelik ücretine ek 6 dolar karşılığında piyasaya sürülecek. Bu hizmet sonrası mevcut abonelik fiyatı 18 dolara yükselecek. Yerel fiyatlandırma yapılan ülkelerde ise fiyat değişiklik gösterebilir.



Music Pro HiFi hizmetinin tüm Dünya’da aynı anda kullanıma girip girmeyeceği henüz bilinmiyor.



Spotify Music Pro HiFi özellikleri ve avantajları



HiFi, kayıpsız ses kalitesinin yanı sıra çeşitli ek özellikler sunacak. Bu özellikler arasında AI destekli şarkı remixleme araçları, konser biletlerine erken erişim, indirim ve daha iyi koltuk seçenekleri gibi avantajlar bulunmakta. Ayrıca, kullanıcılar favori şarkılarını kayıpsız formatta indirip çevrimdışı dinleyebilecek.



Spotify ilk kez kar açıkladı



2008 yılında hizmet vermeye başlayan Spotify, geçtiğimiz yıl ilk kez kar açıkladı. 2023’te 532 milyon euro zarar açıklayan müzik devi, 2024’te 1.14 milyar euro kar ettiğini bildirdi.



2024 yılında %18 artışla 15.6 milyar euro gelir elde eden şirket, aktif kullanıcı sayısını da %12 artırarak 675 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Şirketin 263 milyondan fazla Premium abonesi bulunuyor.



127 milyar dolar piyasa değeri olan Spotify, dünyanın en değerli 136. şirketi olarak kabul ediliyor.

