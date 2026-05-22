Spotify’dan “Reserved” özelliği. Sadık dinleyiciler için konser bileti ayrılacak

Spotify, sanatçıların en sadık hayranlarının konser biletlerine daha kolay erişebilmesi için yeni bir özellik geliştirildiğini açıkladı.

“Reserved” adı verilen sistem kapsamında platform, bir sanatçıyı en çok dinleyen ve onunla en fazla etkileşim kuran kullanıcıları belirleyerek bu kişilere öncelikli bilet erişimi sağlayacak.

Özelliğin Türkiye 'ye ne zaman geleceği ise belli değil.

BİLETLER ÖNCE SEÇİLMİŞ HAYRANLARA AÇILACAK

Yeni sistemde ayrılan konser biletleri, genel satış başlamadan yaklaşık 24 saat önce seçilen kullanıcılara sunulacak.

Hayranlar, biletleri Spotify ’ın iş ortaklığı yaptığı bilet satış platformları üzerinden satın alabilecek.

Şirket, kullanıcıların sanatçıyı dinleme sıklığı, şarkı paylaşımı ve platform üzerindeki diğer etkileşimlerinin değerlendirmeye alınacağını açıkladı.

Spotify ayrıca Premium abonelerin bot hesap olmadığını doğrulamak için ek kontroller yapılacağını belirtti.

İLK ETAPTA ABD'DE BAŞLAYACAK

Özellik, ilk aşamada 18 yaş üstü uygun Spotify Premium kullanıcıları için ABD’de kullanıma sunulacak. Şirket, sistemin ilerleyen dönemde diğer ülkelerde de devreye alınacağını duyurdu.

Spotify, yeni özellikle ilgili açıklamasında “Siz sanatçıyı destekliyorsunuz, Spotify da sizi destekliyor.” ifadelerini kullandı.

KARABORSA SORUNUNA ÇÖZÜM HEDEFLENİYOR

Konser sektöründe uzun süredir gerçek hayranların bilet bulmakta zorlandığı, biletlerin karaborsacılar tarafından toplandığı eleştirileri gündemdeydi.

Spotify, yeni sistemin sanatçıların “gerçek hayranlarının” konserlerde daha fazla yer almasını sağlamayı hedeflediğini söyledi.

KONUM BİLGİSİ ÖNEMLİ OLACAK

Spotify, uygunluğun yalnızca dinleme alışkanlıklarına göre belirlenmeyeceğini, kullanıcıların konum bilgilerinin de dikkate alınacağını açıkladı.

Bu nedenle kullanıcıların konum ayarını açması ve bildirimleri aktif hale getirmesi gerekiyor. Şirket, sanatçının turnesinin kullanıcının bulunduğu bölgeyi kapsamaması halinde öncelikli erişim sunulmayabileceğini belirtti.