Spotify’dan ücretsiz kullanıcılara müjde

Müzik akış platformu Spotify, ücretsiz kullanıcıların artık istedikleri şarkıyı seçip çalabileceklerini duyurdu.



Daha önce yalnızca çalma listelerinde karışık dinleme yapabilen ve sınırlı sayıda şarkı atlama hakkına sahip olan ücretsiz kullanıcılar, artık uygulamada şarkı arayabilecek ve sosyal medyada paylaşılan bağlantıları doğrudan açabilecek.



Yenilikler, pazartesi gününden itibaren küresel ölçekte kademeli olarak uygulanmaya başlandı.



ÜCRETSİZ KULLANICILAR ÇOĞUNLUKTA



Spotify’ın temmuz ayında açıkladığı verilere göre, platformun aylık 696 milyon aktif kullanıcısı var. Bunun 276 milyonu ücretli abonelerden oluşurken, kullanıcıların yaklaşık yüzde 60’ı ücretsiz sürümü kullanıyor.



SÜRE SINIRI



Şirket, ücretsiz deneyimin tamamen sınırsız olmayacağını da belirtti.



Spotify sözcüsü TechCrunch’a yaptığı açıklamada, ücretsiz kullanıcıların günlük belirli bir “isteğe bağlı dinleme süresi” (on-demand time) hakkı olacağını, bu süre dolduğunda ise eski sınırlı atlama kuralının geçerli olacağını söyledi. Ancak bu sürenin ne kadar olduğu hakkında detay paylaşılmadı.



Spotify, Business Insider’ın reklam deneyiminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin sorularına ise yanıt vermedi.



REKLAM GELİRLERİ ZİRVEYE HAZIRLANIYOR



Ücretsiz kullanıcılar için getirilen yenilikler, şirketin yılın en yoğun reklam dönemine girmesinden hemen önce geldi. Spotify, temmuzda açıkladığı kazanç raporunda, reklam gelirlerinin tatil sezonu nedeniyle yılın dördüncü çeyreğinde zirveye ulaştığını bildirmişti.



Aynı rapora göre, Spotify’ın ücretli abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarken, ücretsiz kullanıcı sayısı da yüzde 10,5 büyüdü.



Spotify’ın hisse değeri ise son bir yılda yüzde 108 oranında yükseldi.

