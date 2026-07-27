Spotify'ın çeşitli bölgelerde görülen erişim sıkıntıları gündeme oturdu

Çevrimiçi müzik platformu Spotify , şu anda Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa'nın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere birçok ülkede kullanıcılar tarafından bildirilen dağınık oynatma hataları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyor, ancak genel hizmet seviyelerinin büyük ölçüde toparlanmaya başladığı ifade edildi.

Uygulamaya giren kullanıcılar herhangi bir şarkıyı açmaya çalıştıklarında "Spotify şu anda bunu oynatamıyor" mesajıyla karşılaşırken mobil ve masaüstü uygulamalarının yüklenmesinde sorun yaşanıyor. Oynatma hatalarının yanı sıra bildirilen diğer sorunlar arasında şarkıların yüklenememesi veya beklenmedik şekilde atlanması yer alıyor.

Spotify, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Şu anda bazı sorunlar yaşandığının farkındayız ve bunun üzerinde çalışıyoruz." diye belirtti.