Square, Afterpay'i 29 milyar dolara satın alıyor

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'in diğer şirketi Square büyük bir satınalma gerçekleştiriyor.



Square, Avustralya merkezli önce al sonra öde uygulaması Afterpay'e rekor fiyat biçti. Şirketin, Afterpay'i 29 milyar dolar karşılığında bünyesinde katacağı bildirildi.



Bu miktar aynı zamanda Avustralya'da gerçekleşen en büyük satınalma alacak. Square'ın 29 milyar doları 7.25 milyar dolarlık taksitler halinde ödeyeceği belirtildi. Square'in satınalma sonucunda Afterpay'e nakit ödeme yapmayacağı paranın tamamının hisselerle karşılanacağı ifade edildi.



Square'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey satınalmaya ilişkin, "Birlikte ödeme ve satıcı ekosistemlerini karmaşık ürünleri ve hizmetleri sunmak için daha iyi entegre edebiliriz" dedi.



Afterpay'in bünyesinde 16 milyon kullanıcı ve 100 bine yakın satıcı bulunuyor. Bu satıcılar arasında dünya genelindeki önemli parakende devleri de bulunuyor.



Afterpay'in kurucuları Anthony Eisen ve Nick Molnar, Square bünyesine geçecek. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Square Afterpay'e bir yönetici atacayacak.