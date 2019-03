Yeni Star Wars oyunu için geri sayım başladı. Knights of The Old Republic ve Knights of The Old Republic 2'den beri ilk kez bu kadar iyi kurgulanmış ve kaliteli bir senaryoya sahip bir oyun ortaya çıkacak.

Battlefront gibi oyunlar, herhangi bir hikayeye sahip değillerdi ve belli karakterler üzerinde yapılandırılıyordu. Battlefront, çoklu oyuncu temelliyken, Jedi: Fallen Order tek kişilik senaryoyu öne çıkaracak.



Yeni Star Wars oyunu, Apex Legends ve Respawn birlikteliğinin sonucunda hayat buluyor. Yapım, 2019 yılı sonunda PC, Xbox One ve Sony PS4 plaftormlarında piyasaya sürülecek. Oyunla ilgili önemli detaylar ise 13 Nisan 2019'da düzenlenecek Star Wars etkinliğinde açığa çıkacak.



Star Wars Jedi: Fallen Order; Revenge of the Sith(Sith'in İntikamı) ve Star Wars 4: New Hope(Yeni Umut) arasındaki zaman diliminde şekillenecek. Tüm olaylar Jedi'ların öldürülmesi için inşa edilen Order 66 ile biçimlendirilecek.

Hayatta kalan birkaç Jedi, gerek kendilerini gerekse başkalarını korumak zorunda kalacaklar. Order 66, yaşayan tüm Jedi figürlerinin, kadın-erkek-çocuk farketmeksizin katledilmesini öngörüyor.