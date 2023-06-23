Starfield'ın detayları paylaşıldı: Asteroit kuşağından geçiş yapılacak

Xbox Showcase 2023'te fragmanı yayımlanan Starfield'ın geliştirici direktörü Todd Howard, oyun hakkında daha fazla bilgi paylaştı.



Howard, "Starfield'da 1000 gezegen olacak ve bunların sadece yüzde 10'luk kısmında yaşam olacak. Bazı gezegenlerde gelişmiş yaşamlar olurken, bazılarında ise ilkel yaşamlar ile karşılaşacaksınız." dedi.



JETPACK OLACAK



Gezegenlerde kyllanmak için kara araçlarının olmayacağını belirten Howard, Jetpack ile istenilen her yere gidilebileceğini ancak oyuna sonradan gelebilecek ek paketler ile kara araçlarının oyuna dahil edileceğini ifade etti.



YERÇEKİMİ FAKTÖRÜ



Her gezegende yer çekiminde farklılıklar olacağını belirten Howard, yerçekimi az olan bir gezegende daha yükseğe zıplamanın mümkün olacağını böylelikle yüksek yerlere daha kolay çıkılabileceğini belirtti. Ayrıca yerçekiminin etkisi çatışmalarda da görülecek.



ASTEROİT KUŞAĞINDAN GEÇİŞ YAPILACAK



Gezegenler arası yolculuklarda asteroit kuşağı gibi yerlerden geçileceği ve oyuncuların kara deliğe yaklaştıklarına etkilerinin hissedilebileceği belirtiliyor.



"EN SEVDİĞİM OYUN MÜZİĞİ OLABİLİR"



Oyunun müziklerinden bahseden Howad, "Inon Zur'un orada yaptığı iş inanılmaz. Starfield müziğinin mükemmel olduğunu düşünüyorum, en sevdiğim oyun müziği olabilir.



ÇALINAN GEMİLER ÖZELLEŞTİRİLEBİLECEK



Howard, oyuncuların başkalarından çaldıkları gemileri özelleştirebileceğini, ancak bunun kredi gerektiren bir süreç olduğunu ve kaydedilmesi gerektiğini belirtti. Oyunun ileri safhalarındaki oyncular için gemi inşa sisteminin tasarlandığını ifade eden Howard, Mevcut gemi inşa seçeneklerinin çoğunun pahalı olacağını duyurdu.



MODCULARIN CENNETİ



Mod desteğinden ve topluluğun neler yapabileceğinden bahseden Howard, Starfield oyununun modcuların cenneti olacağını iddia ediyor.



STARFIELD NE ZAMAN ÇIKACAK?



Starfield'ın Xbox ve Windows PC için 6 Eylül 2023'te çıkış yapması planlanıyor. Ancak erken erişim isteyen herkes Premium sürümü satın alıp 1 Eylül 2023 itibarıyla oyunu oynayabilecek. NTV’yi sosyal medyadan takip edin TikTok Effie Ödülleri'nden iki ödülle döndü Haberi Görüntüle