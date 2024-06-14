Starliner 22 Haziran'da Dünya'ya dönüyor

NASA, Boeing'in Starliner inişinin ve Dünya'ya dönüşünün 22 Haziran'da gerçekleşeceğini açıkladı.

Starliner 22 Haziran'da Dünya'ya dönüyor

ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiği, ilk kez mürettebatlı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na 6 Haziran'da (ISS) fırlatıldı.

yaptığı açıklamada, Boeing Starliner'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağını ve 22 Haziran'da Dünya'ya dönmesinin planlandığını söyledi.

DAHA ÖNCE İKİ FIRLATMA ERTELENMİŞTİ

Starliner'ın ilk olarak 6 Mayıs'ta yörüngeye gönderileceği duyurulmuş, ancak uzay aracında tespit edilen valf arızası nedeniyle fırlatma 10 Mayıs'a ertelenmişti. Arızanın giderilmesinin zaman alacağı açıklanırken, sonraki fırlatma tarihi olarak 17 Mayıs işaret edilmişti. 17 Mayıs'ta planlanan fırlatma ise Starliner'ın servis modülünde tespit edilen helyum gazı sızıntısı nedeniyle 25 Mayıs'a ertelenmişti. Daha sonra fırlatmanın helyum sızıntısı ile ilgili incelemelerin devam etmesi nedeniyle bilinmeyen bir tarihe ertelendiği duyurulmuştu.

Boeing'in Starliner mekiği ilk kez mürettebatlı şekilde fırlatıldı

Boeing'in Starliner mekiği ilk kez mürettebatlı şekilde fırlatıldı

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