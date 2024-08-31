Starliner, önümüzdeki hafta “boş olarak” Dünya'ya dönecek

ABD'li havacılık devi Boeing'e ait Starliner mekiğinin dönüş tarihi belli oldu. NASA, herhangi bir gecikme yaşanmazsa teknik arızalarla boğuşan uzay aracını 6 Eylül tarihinde mürettebatsız olarak Dünya'ya geri gönderecek. Uzun bir düşünme sürecinin ardından alınan karar, uzayda mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams’ın güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Starliner, önümüzdeki hafta “boş olarak” Dünya'ya dönecek
NASA Starliner uzay aracını mürettebatsız olarak dünyaya geri getirecek

NASA Starliner uzay aracını mürettebatsız olarak dünyaya geri getirecek

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ABD merkezli havacılık devi 'in Starliner uzay aracı halen Uluslararası İstasyonu’na (ISS) kenetli durumda.

NASA, Boeing'in Starliner mekiğini uzayda mahsur kalan astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams olmadan Dünya'ya geri göndereceğini duyurdu.

Starliner, bir gecikme veya aksaklık olmazsa 6 Eylül tarihinde istasyondan ayrılarak Dünya’ya geri getirilecek.

ASTRONOTLARI SPACEX GETİRECEK

NASA, mahsur kalan astronotların önümüzdeki şubat ayında SpaceX tarafından geriye getirileceğini duyurmuştu.

Astronotların, NASA'nın SpaceX Crew-9 görevine atanan diğer iki mürettebat üyesiyle birlikte bir Dragon uzay aracıyla eve dönmeleri bekleniyor.

Yaşananlar hakkında geçtiğimiz ay bir açıklama yapmak zorunda kalan NASA, astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams’ın söylenenin aksine uzayda mahsur kalmadığını belirtmişti.

ELON MUSK'TAN SERT ELEŞTİRİ

Geçtiğimiz ay SpaceX CEO’su Elon Musk’ın açıklaması da gündem olmuştu. Musk sosyal medya platformu X'teki hesabından, “Boeing bir astronot kapsülü geliştirmek için 4,2 milyar dolar, SpaceX ise sadece 2,6 milyar dolar aldı. Buna rağmen SpaceX kendi kapsülünü tam 4 yıl daha erken bitirdi. Dragon 2’nin mürettebat kapsülü tasarımının Dragon 1 ile neredeyse hiçbir ortak yönü olmadığını da unutmayın. Boeing’de teknik anlamda yetersiz olan çok fazla yönetici var” eleştirisinde bulunmuştu.

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