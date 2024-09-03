Starliner'dan gelen "tuhaf ses": NASA sesin kaynağını açıkladı!

Starliner uzay aracıyla haziranda Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) giden Butch Wilmore'un Starliner'dan "tuhaf sesler" geldiğini söylemesinin ardından NASA, seslerin sebebine ilişkin açıklama yaptı.

Starliner'dan gelen "tuhaf ses": NASA sesin kaynağını açıkladı!

ABD'li havacılık devi Boeing'e ait Starliner mekiği ile 5 Haziran'da uzaya gönderilen daha sonra teknik aksaklıklar nedeniyle uzayda mahsur kalan astronotlarından Butch Wilmore Starliner kapsülünden "tuhaf sesler" geldiğini söylemişti.

ABD Ulusal Havacılık ve Ajansı (NASA), Wilmore'un araçtan garip sesler geldiğini bildirmesinin ardından, söz konusu seslere neyin sebep olduğunu açıkladı.

Havacılık şirketi garip gürültünün Boeing Starliner'daki hoparlörler ile yanaştığı ISS arasındaki bir geri besleme sorunu olduğunu açıkladı.

NASA'nın X hesabında yaptığı açıklamada, "Uzay istasyonu ses sistemi karmaşıktır, birden fazla uzay aracı ve modülün birbirine bağlanmasına izin verir ve gürültü ve geri bildirim yaşanması yaygındır." dedi.

6 EYLÜL'DE DÖNÜYOR 

Boeing, 2 ertelemenin ardından 5 Haziran'da 2 NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü 4 kez ertelenmişti.

Aracın cuma günü mürettebatsız olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor.

Uzayda mahsur kalan astronottan açıklama: Starliner'dan tuhaf sesler geliyor

Uzayda mahsur kalan astronottan açıklama: Starliner'dan tuhaf sesler geliyor

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