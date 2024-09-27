Starlink, 4 milyon kullanıcıya ulaştı

SpaceX, şirketin uydu internet hizmeti Starlink'e yaklaşık dört ay içinde bir milyon kullanıcı daha ekledi.

X/Twitter'daki resmi Starlink hesabı, 4 milyon kullanıcıyı aştığını duyurdu.

Bu da şirketin zaten etkileyici olan büyüme hızını geride bırakıyor.

Starlink, Starlink'in beta hizmetini Ekim 2020'de vermeye başlamıştı.

Aralık 2022'de 1 milyon aboneye, Eylül 2023'te 2 milyon aboneye ve Mayıs ayında 3 milyona ulaşmıştı.