Starlink, 4 milyon kullanıcıya ulaştı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, uydudan internet hizmeti Starlink'in 4 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Starlink, 4 milyon kullanıcıya ulaştı

SpaceX, şirketin uydu hizmeti Starlink'e yaklaşık dört ay içinde bir milyon kullanıcı daha ekledi.

X/Twitter'daki resmi Starlink hesabı, 4 milyon kullanıcıyı aştığını duyurdu.

Bu da şirketin zaten etkileyici olan büyüme hızını geride bırakıyor.

Starlink, Starlink'in beta hizmetini Ekim 2020'de vermeye başlamıştı.

Aralık 2022'de 1 milyon aboneye, Eylül 2023'te 2 milyon aboneye ve Mayıs ayında 3 milyona ulaşmıştı.

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