Starlink, 4 milyon kullanıcıya ulaştı
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, uydudan internet hizmeti Starlink'in 4 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.
SpaceX, şirketin uydu internet hizmeti Starlink'e yaklaşık dört ay içinde bir milyon kullanıcı daha ekledi.
X/Twitter'daki resmi Starlink hesabı, 4 milyon kullanıcıyı aştığını duyurdu.
Bu da şirketin zaten etkileyici olan büyüme hızını geride bırakıyor.
Starlink, Starlink'in beta hizmetini Ekim 2020'de vermeye başlamıştı.
Aralık 2022'de 1 milyon aboneye, Eylül 2023'te 2 milyon aboneye ve Mayıs ayında 3 milyona ulaşmıştı.
Starlink is connecting more than 4M people with high-speed internet across 100+ countries, territories and many other markets.— Starlink (@Starlink) September 26, 2024
Thank you to all of our customers around the world! 🛰️🌎❤️ → https://t.co/zR6w4t1qM9 pic.twitter.com/sk7wucihxH
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