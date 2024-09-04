Starlink geri adım attı: Brezilya'daki X/Twitter yasağına uyulacak

Elon Musk'ın sahibi olduğu X/Twitter'ın Brezilya'ya temsilci atanması talebine karşı çıkmasının ardından, Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla platformun ülke genelinde yasaklanması emredilmişti.



Ayrıca VPN ile siteye bağlantı sağlayacak Brezilya'daki kullanıcılara yaklaşık 9 bin dolarlık bir ceza verileceği de aktarılmıştı.

Elon Musk'ın uydu tabanlı internet servis sağlayıcısı Starlink yasakları uygulamayacağını ve ülke genelinde kendi uydusu üzerinden bağlanan kullanıcıların X/Twitter'a erişebileceğini söylemişti.

Ancak Starlink, Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıcı Alexandre de Moraes'in X'i engelleme emrine uyacağını söyledi.

STARLINK GERİ ADIM ATTI

X'te yayınlanan bir açıklamada Starlink, şirketin varlıklarını dondurmuş olmasına rağmen Yargıç Alexandre de Moraes'in emrini yerine getireceğini söyledi.

Daha önce uydu şirketi gayrı resmi olarak de Moraes rotasını değiştirene kadar bu karara uymayacağını söylemişti.

Şirket açıklamasında "Starlink'in varlıklarımızın dondurulmasıyla ilgili yasadışı muamelesine bakılmaksızın, Brezilya'da X'e erişimi engelleme emrine uyuyoruz. Moraes'in son emrinin Brezilya anayasasını ihlal ettiği konusunda hemfikir olan diğerleri gibi biz de tüm yasal yolları takip etmeye devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

ŞİRKET HESAPLARINI DONDURMUŞTU

De Moraes, iki şirketin aynı ekonomik grubun parçası olduğu gerekçesiyle X'in 3 milyon doları aşan para cezalarını karşılamaya zorlamak için geçen hafta şirketin hesaplarını dondurmuştu.

EKİPMANLARINA EL KOYABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Anatel yönetim kurulu üyesi Arthur Coimbra, Brasilia'daki ofisinden yaptığı video görüşmesinde, Starlink'in erişim sağlayarak de Moraes'e itaatsizlik etmeye devam etmesi halinde, telekomünikasyon düzenleyicisi Anatel'in sonunda Starlink'in internet hizmetinin kalitesini sağlayan 23 yer istasyonundaki ekipmana el koyabileceğini söylemişti.



Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıcı Alexandre de Moraes'in Brezilyalı yetkililerin tutuklayacak birini bularak şirket üzerinde baskı kurabilmesi için ülke içinde bir yasal temsilci istediği iddia ediliyor.

