Starlink uydusunda gizemli bir patlama daha. Parçaları yörüngede

SpaceX, bir Starlink uydusuyla yaşanan “anomali” sonrası iletişimin kaybedildiğini duyurdu. Şirket, olayın nedenine ilişkin detay vermezken sürecin araştırıldığını açıkladı.

Uzay izleme şirketi LeoLabs ise olayın hemen ardından ilgili uydunun çevresinde “onlarca parça” tespit edildiğini bildirdi. Bu durum, uydunun parçalanmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

UZAY GÖREVLERİ İÇİN RİSK YOK

SpaceX, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayın Uluslararası Uzay İstasyonu ve mürettebatı için herhangi bir yeni risk oluşturmadığını belirtti.

Aynı şekilde Artemis 2 için planlanan fırlatma üzerinde de olumsuz bir etkisinin bulunmadığı ifade edildi. Şirket, uydu ve parçalarının birkaç hafta içinde atmosfere girerek yanmasının beklendiğini kaydetti.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

SpaceX, Aralık ayında da benzer bir olay yaşamış, bir Starlink uydusuyla bağlantı aniden kesilmişti. O olayda da uydunun parçalanmış olabileceği değerlendirilmişti.

Söz konusu gelişme, Çin’e ait bir uyduyla yaşanan çarpışma riskinden sadece bir hafta sonra meydana gelmişti.

Son olay, Dünya’dan yaklaşık 560 kilometre yükseklikte, “alçak Dünya yörüngesi” olarak bilinen bölgede gerçekleşti. Bu bölge, artan uydu sayısı ve uzay enkazı nedeniyle giderek daha kalabalık hale geliyor.

Halihazırda bu yörüngede yaklaşık 24 bin nesne takip edilirken, bunların yaklaşık 10 binini Starlink uyduları oluşturuyor.

SPACEX'TEN DEV UYDU PLANI

Öte yandan SpaceX, ocak ayında ABD Federal İletişim Komisyonu’ndan “yörüngede veri merkezleri” oluşturmak amacıyla 1 milyona kadar uydu için lisans talebinde bulundu.

Şirketin Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell, bu başvurunun beklenenden daha az ilgi gördüğünü belirtmişti.

Gelişme, SpaceX’in rekor büyüklükte bir halka arz başvurusu hazırlığında olduğu bir dönemde yaşandı.