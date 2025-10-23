Starlink'e rakip geliyor

Avrupalı havacılık ve uzay şirketleri, zarar ettikleri uydu imalat faaliyetlerini konsolide ederek ABD'li milyarder Elon Musk'ın Starlink şirketine rakip bir ortak şirket kurmak için anlaştı.



Airbus, Fransız Thales ve İtalyan Leonardo, kurulacak şirketin 2027'de faaliyete geçmesini hedeflediklerini açıkladı. Şirketlerin, geçmişte böyle bir ortaklığın kurulmasına karşı çıkan Avrupalı düzenleyici kurumlardan onay alması gerekecek.



Kurulacak şirketin Avrupa genelinde yaklaşık 25 bin çalışanı olacak ve 6.5 milyar euro satış geliri olacak.

