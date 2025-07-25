Starlink’te küresel kesinti: Binlerce kullanıcı internetsiz kaldı
Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink ağında dünya genelinde kesinti yaşandı, binlerce kullanıcı internetsiz kaldı.
Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink, dünya genelinde geniş çaplı bir kesinti yaşadı. Perşembe günü Türkiye saatiyle akşam 22.00'da başlayan sorun nedeniyle on binlerce kullanıcı internete erişemedi.
Starlink’in ağdan sorumlu başkan yardımcısı Michael Nicolls, kesintinin ilk bildirimden yaklaşık 2,5 saat sonra hizmetin “büyük ölçüde yeniden sağlandığını” duyurdu.
Nicolls, kesintinin nedenine ilişkin olarak, “Starlink’in ana ağı üzerinde çalışan temel yazılım servislerinde bir hata oluştu” ifadesini kullandı.
Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Starlink şu anda bir ağ kesintisi yaşıyor ve aktif olarak bir çözüm uyguluyoruz. Sabrınız için teşekkür ederiz. Sorun çözüldüğünde güncelleme paylaşacağız,” ifadelerini kullandı.
Service will be restored shortly.— Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2025
Sorry for the outage.
SpaceX will remedy root cause to ensure it doesn’t happen again. https://t.co/q1bsTVtMZ7
KESİNTİNİN NEDENİ BİLİNMİYOR
Kesintiye dair raporlar hızla artarken, Down Detector adlı internet sitesi 60 binden fazla kesinti bildirimi aldığını duyurdu. Kullanıcıların çoğu, “tam bir bağlantı kaybı” yaşandığını bildirdi.
Kesintinin nedeni ve kapsamı henüz netlik kazanmazken, aralarında Kolombiya, İtalya’nın Sardunya bölgesi, İsveç’in başkenti Stockholm ve ABD’nin New Hampshire eyaletinin de bulunduğu pek çok yerden bağlantı sorunları bildirildi. X platformundaki kullanıcılar da Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya’dan benzer sorunları paylaştı.
Elon Musk, kısa bir açıklamayla kullanıcılardan özür dileyerek, “Hizmet kısa süre içinde geri yüklenecek. SpaceX bu durumun tekrar yaşanmaması için sorunun kök nedenini çözecek,” dedi.
UÇUŞ VERİLERİNİ ETKİLEDİ
Starlink kesintisi yalnızca bireysel kullanıcıları etkilemedi. Uçuş takip hizmeti sağlayan FlightRadar, “Starlink kesintisi nedeniyle veri akışlarının yaklaşık yüzde 5’ini kaybettiklerini, bu nedenle bazı bölgelerde uçuş takibini sınırlı olabileceğini açıkladı.
ORDULAR STARLİNK'E GÜVENİYOR
Starlink, özellikle internet altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde kritik bir iletişim ağı olarak öne çıkıyor. Ukrayna ordusu da dahil olmak üzere bazı hükümetler ve kurumlar, iletişim altyapılarını sürdürebilmek adına Starlink’e güveniyor. Kesintinin bu kurumları nasıl etkilediği ise şimdilik bilinmiyor.
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