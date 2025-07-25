Starlink’te küresel kesinti: Binlerce kullanıcı internetsiz kaldı

Starlink’in ağdan sorumlu başkan yardımcısı Michael Nicolls, kesintinin ilk bildirimden yaklaşık 2,5 saat sonra hizmetin “büyük ölçüde yeniden sağlandığını” duyurdu. Nicolls, kesintinin nedenine ilişkin olarak, “Starlink’in ana ağı üzerinde çalışan temel yazılım servislerinde bir hata oluştu” ifadesini kullandı. Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Starlink şu anda bir ağ kesintisi yaşıyor ve aktif olarak bir çözüm uyguluyoruz. Sabrınız için teşekkür ederiz. Sorun çözüldüğünde güncelleme paylaşacağız,” ifadelerini kullandı.

KESİNTİNİN NEDENİ BİLİNMİYOR

Kesintiye dair raporlar hızla artarken, Down Detector adlı internet sitesi 60 binden fazla kesinti bildirimi aldığını duyurdu. Kullanıcıların çoğu, “tam bir bağlantı kaybı” yaşandığını bildirdi.



Kesintinin nedeni ve kapsamı henüz netlik kazanmazken, aralarında Kolombiya, İtalya’nın Sardunya bölgesi, İsveç’in başkenti Stockholm ve ABD’nin New Hampshire eyaletinin de bulunduğu pek çok yerden bağlantı sorunları bildirildi. X platformundaki kullanıcılar da Avrupa, Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya’dan benzer sorunları paylaştı.



Elon Musk, kısa bir açıklamayla kullanıcılardan özür dileyerek, “Hizmet kısa süre içinde geri yüklenecek. SpaceX bu durumun tekrar yaşanmaması için sorunun kök nedenini çözecek,” dedi.

UÇUŞ VERİLERİNİ ETKİLEDİ

Starlink kesintisi yalnızca bireysel kullanıcıları etkilemedi. Uçuş takip hizmeti sağlayan FlightRadar, “Starlink kesintisi nedeniyle veri akışlarının yaklaşık yüzde 5’ini kaybettiklerini, bu nedenle bazı bölgelerde uçuş takibini sınırlı olabileceğini açıkladı.

ORDULAR STARLİNK'E GÜVENİYOR

Starlink, özellikle internet altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde kritik bir iletişim ağı olarak öne çıkıyor. Ukrayna ordusu da dahil olmak üzere bazı hükümetler ve kurumlar, iletişim altyapılarını sürdürebilmek adına Starlink’e güveniyor. Kesintinin bu kurumları nasıl etkilediği ise şimdilik bilinmiyor.