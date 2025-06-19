Starship böyle patladı: Musk "sadece çizik" dedi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starship roketi, ABD'nin Texas eyaletindeki deneme uçuşu öncesinde arızalanarak patladı.



SpaceX'in sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, 10. uçuş testine hazırlanan roketin, yerel saatle 23.00 sularında "büyük bir anormallik yaşadığı" belirtildi.



Test boyunca sahanın etrafında güvenli bir alan bırakıldığı kaydedilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.



Yerel medyaya yansıyan görüntülerde, Starship roketinin kalkış platformunda arızalanarak dev bir alev topuna dönüştüğü görülüyor.

Şirket sahibi milyarder Elon Musk, X hesabı üzerinden "sadece bir çizik" açıklaması yaptı.