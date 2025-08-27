Starship bu defa başardı
SpaceX, önceki gün kalkışa yarım saat kala teknik arıza nedeniyle ertelediği Starship roketinin 10'uncu test uçuşunu bu defa başarıyla tamamladı. Daha önce birkaç defa patlayan, defalarca uçuşu ertelenen roket sahte Starlink uydularını yörüngeye bırakıp Dünya'ya döndü.
Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın SpaceX'i, Starship roketinin 10'uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek kritik başarıya imza attı.
Teksas’taki Starbase üssünden fırlatılan dev roket, ilk kez sahte Starlink uydularını yörüngeye bırakmayı başardı.
YENİ NESİL ISI KALKANLARI DA TEST EDİLDİ
123 metre yüksekliğindeki Starship, kalkıştan üç dakika sonra Super Heavy güçlendiricisinden ayrıldı.
Üst kademe, 30 dakikalık uçuşun ardından sekiz adet sahte Starlink uydusunu yörüngeye bıraktı.
Uçuş kapsamında ayrıca yeni nesil altıgen ısı kalkanı karoları test edildi.
Atmosfere yeniden giriş sırasında aşırı ısılara karşı dayanıklılığı ölçülen kalkanlar, roketin Mars ve diğer derin uzay görevlerinde kullanılabilmesi için kritik önemde görülüyor.
Latest launch of SpaceX Starship completes first-ever payload deployment of 8 dummy satellites. pic.twitter.com/QmzqHnmTEx— The Associated Press (@AP) August 27, 2025
PLANLANAN ŞEKİLDE İNDİ
Super Heavy güçlendirici, Meksika Körfezi’ne alternatif motor konfigürasyonu kullanarak yumuşak bir iniş yaptı.
Üst kademe Starship ise son saniyede meydana gelen patlamaya rağmen Avustralya açıklarında, Hint Okyanusu'na planlanan şekilde indi.
Reuters’a göre, bu deneme SpaceX için büyük önem taşıyor.
Şirket, geçen yılki başarısız denemelerin ardından Starship’in yeniden kullanılabilirliğe bir adım daha yaklaştığını göstermeyi başardı.
