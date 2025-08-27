Starship bu defa başardı

Atmosfere yeniden giriş sırasında aşırı ısılara karşı dayanıklılığı ölçülen kalkanlar, roketin Mars ve diğer derin uzay görevlerinde kullanılabilmesi için kritik önemde görülüyor.

PLANLANAN ŞEKİLDE İNDİ



Super Heavy güçlendirici, Meksika Körfezi’ne alternatif motor konfigürasyonu kullanarak yumuşak bir iniş yaptı.



Üst kademe Starship ise son saniyede meydana gelen patlamaya rağmen Avustralya açıklarında, Hint Okyanusu'na planlanan şekilde indi.



Reuters’a göre, bu deneme SpaceX için büyük önem taşıyor.



Şirket, geçen yılki başarısız denemelerin ardından Starship’in yeniden kullanılabilirliğe bir adım daha yaklaştığını göstermeyi başardı.