Starship patlamasının sebebi belli oldu

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin Starship isimli roketi, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen test uçusu sırasında patlayarak kendini yok etmişti.



Bu patlama bazı uçuşların rotalarının değiştirilmesine, bazı uçakların da iniş öncesi havada bekleme yapmak zorunda kalmasına sebep olmuştu. Miami Havalimanı ve Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı’nda uçuşlar rötar yapmıştı.



Motorlarda yangınlar çıktı



SpaceX, yapılan incelemeler sonucunda patlamanın nedenini, yakıt sızıntıları ve iletişim kesintileri olarak açıkladı. Buna göre Starship yörüngeye ulaşmak için kendi roket motorlarını ateşledikten yaklaşık iki dakika sonra, aracın arka bölümünde Raptor vakum motorlarından birinin yakınında parlama görüldü.



Sızıntılar sebebiyle sürekli yangınlar başladığı ve motorların bir tanesi hariç hepsinin kontrollü kapatma protokolüne girdiği, nihayetinde de araçla iletişimin kaybolduğu belirlendi.



Yakıt sızıntılarının sebebi neydi?



Şirket, yakıt sızıntılarının “muhtemelen” testten beklediklerinden daha fazla titreşimden kaynaklandığını, bunun da itme sistemindeki donanımda yüksek strese yol açtığını açıkladı. Otomatik Uçuş İptal Sistemi, yaşananların ardından gemini imhasını tetikledi.



Starship’in enkazı bir hasara sebep oldu mu?



SpaceX, Starship’in tüm enkazının, önceden belirledikleri Enkaz Müdahale Alanı’na düştüğünü iddia etti. Karayipler’deki Turks & Caicos Adaları’na düşen enkaz, bölgedeki insanlar tarafından kaydedildi. Olay anında orada olan bazı sosyal medya kullanıcıları, Starship enkazının birkaç araca hasar verdiğini iddia ediyor. Olayla ilgili rapor edilen herhangi bir yaralanma vakası olmadı.



Sorunlar çözüldü



Elon Musk’ın şirketi, Starship’in motorlarına yakıt gönderen hatlarda değişiklikler yapıldığını, iticinin sıcaklığının yeniden ayarlandığını ve söz konusu arka tarafı sızıntılara karşı daha dayanıklı hale getirmek için ekstra havalandırma delikleri açıldığını bildirdi. Bunlar dışında Starship’e güvenliği önceleyen yeni bir temizleme sistemi de eklendi.



28 Şubat’ta test edilecek



Starship’in bir sonraki test uçuşunun 28 Şubat’ta yapılması planlanıyor. Roketi sekizinci kez test edecek olan SpaceX, yaptığı yeniliklerin etkisini de gözlemlemiş olacak. Test uçuşu, SpaceX’in Teksas’taki Starbase Üretim ve Fırlatma Tesisi’nde gerçekleştirilecek.