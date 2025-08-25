Starship’in 10'uncu test uçuşu da hüsranla bitti

Milyarder iş insanı Musk’ın şirketi SpaceX'in geliştirdiği Starship uzay roketinin 10’uncu uçuş testi, kalkıştan yarım saat önce iptal edildi.

Şirket, kararın yer sistemlerinde tespit edilen teknik bir arıza nedeniyle alındığını duyurdu.



Teksas’taki Starbase tesisinden yapılması planlanan fırlatma için hazırlıklar sürerken yakıt yükleme işlemi sırasında ortaya çıkan sorun, geri sayımın durdurulmasına yol açtı.



SpaceX, “Bugünkü uçuş iptal edilmiştir. Yer sistemlerindeki sorunu gidermek için zamana ihtiyaç duyuyoruz” açıklaması yaptı.



BAĞLANTI KESİLMİŞTİ

Son aylarda bir dizi başarısız deneme yaşayan Starship programı, haziranda test standındaki patlama nedeniyle de gündeme gelmişti.



Starship'in mayıs ayındaki 9'uncu uçuş testinde başarılı bir şekilde fırlatılan roket, buna rağmen taşıdığı sekiz yapay Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi başaramamıştı.



Yakıt sızıntısı nedeniyle irtifa sorunu yaşayan roketle, fırlatmadan 30 dakika sonra bağlantı kesilmişti.

8. uçuş da motor sorunları nedeniyle kalkıştan 1 dakika önce iptal edilmişti.



SpaceX’in bu uçuşu, hem NASA’nın Artemis Ay görevi hem de gelecekteki Mars planları açısından büyük önem taşıyor.