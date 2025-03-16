Steam ilkbahar indirimleri ne zaman bitecek? (Steam indirim takvimi)

Steam'in büyük indirim dönemleri genellikle belli takvim aralıklarında düzenlenir. İlkbahar indirimleri de bu kampanyalar arasında özel bir yere sahiptir. Özellikle kış aylarının ardından gelen bu indirimler, oyunculara yeni oyunlar keşfetme ve kütüphanelerine ekleme fırsatı tanır. Geçmiş yıllardaki indirim dönemleri incelendiğinde, Steam İlkbahar İndirimleri’nin genellikle Mart ayının son haftası veya Nisan ayının ilk haftasında başladığı görülmektedir. Bu kampanya döneminde yalnızca oyunlarda değil, çeşitli ek içerik paketleri (DLC), oyun içi öğeler ve hatta bazı yazılımlarda da büyük indirimler yapılmaktadır.

STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?



Steam'in 2025 İlkbahar İndirimi, 13 Mart'ta başladı ve 20 Mart'a kadar devam edecek. Bu süre zarfında, oyuncular birçok popüler oyunu cazip fiyatlarla satın alma fırsatı yakalayacaklar.