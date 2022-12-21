Steam kış indirimleri 2022: Steam kış indirimleri ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek?

Steam kış indirimleri için geri sayım başladı. Binlerce oyunsever kişi tarafından merakla beklenen Steam indirimleri yarın başlayacak. Steam tarafından her yıl yapılan kış indirimlerinde yine birçok oyunda indirim rüzgarı esecek. İşte 2022 yılı Steam kış indirimleri tarihleri.

Steam kış indirimleri 2022: Steam kış indirimleri ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek?

Her yıl Aralık ayında yapılan kış indirimleri için tarih belli oldu. oyunu oynamayı seven binlerce kişinin beklediği indirimlerde birçok oyunda alım fırsatı yaşanacak. Peki, Steam kış indirimleri ne zaman başlayacak ve bitecek?

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam kış indirimleri için nefesler tutuldu. Her yıl Aralık ayında gerçekleşen indirimler yarın başlıyor.

Buna göre; Steam kış indirimleri 22 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak ve 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 21.00'de sona erecek.

Steam kış indirimleri 2022: Steam kış indirimleri ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? - 1

2022 YILI STEAM TAKVİMİ

Sonbahar İndirimi: 22-29 Kasım 2022

Kış İndirimi: 22 Aralık 2022 - 5 Ocak 2023

Üs İnşa Etme Festivali: 23-30 Ocak 2023

Next Fest: 6-13 Şubat 2023

Bahar İndirimi: 16-23 Mart 2023

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