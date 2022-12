Steam kış indirimleri 2022: Steam kış indirimleri ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek?

Her yıl Aralık ayında yapılan Steam kış indirimleri için tarih belli oldu. Bilgisayar oyunu oynamayı seven binlerce kişinin beklediği indirimlerde birçok oyunda alım fırsatı yaşanacak. Peki, Steam kış indirimleri ne zaman başlayacak ve bitecek?



STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?



Steam kış indirimleri için nefesler tutuldu. Her yıl Aralık ayında gerçekleşen indirimler yarın başlıyor.

Buna göre; Steam kış indirimleri 22 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak ve 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 21.00'de sona erecek.

2022 YILI STEAM İNDİRİM TAKVİMİ



Sonbahar İndirimi: 22-29 Kasım 2022



Kış İndirimi: 22 Aralık 2022 - 5 Ocak 2023



Üs İnşa Etme Festivali: 23-30 Ocak 2023



Next Fest: 6-13 Şubat 2023



Bahar İndirimi: 16-23 Mart 2023