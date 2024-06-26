Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? (Steam indirimleri tarihleri)

Steam , 2024 Büyük Mevsimsel İndirim kampanyası kapsamındaki yaz indirim tarihlerini duyurdu.Yılın en büyük indirimlerinin gerçekleşeceği 2 haftalık süreçte birçok kategoriden oyuna ciddi indirimler uygulanacak. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?

BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU



Steam, 2024 yılının yaz ayı için büyük mevsimsel sezon indirimlerinin 27 Haziran 2024'te başlayacağını duyurdu. Yaz sezonu indirimleri 27 Haziran 2024'te başlayıp 11 Temmuz'a kadar devam edecek.

Oyunseverler istek listelerinde bulunan oyunlara, indirime girmesi halinde uygun fiyatlı yoldan erişebilecek.