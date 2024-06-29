Steam yaz indirimleri sürüyor: 2024 Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek?

Steam'in 2024 Büyük Mevsimsel İndirim kampanyası kapsamındaki yaz indirimleri 27 Haziran 2024 tarihi itibariyle başladı. Yılın en büyük indirimlerinin gerçekleşeceği 2 haftalık süreçte birçok kategoriden oyuna ciddi indirimler uygulanıyor.
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
27 Haziran'da başlayan yaz sezonu indirimleri 11 Temmuz'a kadar devam edecek.
Oyunseverler istek listelerinde bulunan oyunlara, indirime girmesi halinde uygun fiyatlı yoldan erişebilecek.
STEAM ETKİNLİK TARİHLERİ
Kule Savunma Festivali: 29 Temmuz – 5 Ağustos
Dövüş Oyunları Festivali: 5 – 12 Ağustos
Ritim Festivali: 19 – 26 Ağustos
Uzay Keşfi Festivali: 2 – 9 Eylül
Uçaklar, Trenler ve Otomobiller Festivali: 16 – 23 Eylül
Sıra Tabanlı RYO Festivali: 30 Eylül – 7 Ekim
Next Fest Ekim: 14 – 21 Ekim
Steam Cadılar Bayramı Festivali: 28 Ekim – 4 Kasım
Yemek Yapma Festivali: 11 – 18 Kasım
Steam Sonbahar İndirimi: 27 Kasım – 4 Aralık
Steam Kış İndirimi: 19 Aralık – 2 Ocak
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