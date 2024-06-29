Steam yaz indirimleri sürüyor: 2024 Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek?

Steam'in 2024 Büyük Mevsimsel İndirim kampanyası kapsamındaki yaz indirimleri 27 Haziran 2024 tarihi itibariyle başladı. Yılın en büyük indirimlerinin gerçekleşeceği 2 haftalık süreçte birçok kategoriden oyuna ciddi indirimler uygulanıyor.