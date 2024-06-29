Steam yaz indirimleri sürüyor: 2024 Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek?

En çok tercih edilen video oyun platformlarından biri olan Steam, her sene büyük mevsimsel indirimler yaparak oyunların fiyatlarını aşağıya çekiyor. Oyunseverlerin yakından takip ettiği Steam yaz indirimleri 27 Haziran'dan bu yana sürüyor. Peki, 2024 Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek?

Steam yaz indirimleri sürüyor: 2024 Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek?

'in 2024 Büyük Mevsimsel kampanyası kapsamındaki yaz indirimleri 27 Haziran 2024 tarihi itibariyle başladı. Yılın en büyük indirimlerinin gerçekleşeceği 2 haftalık süreçte birçok kategoriden oyuna ciddi indirimler uygulanıyor.

Steam yaz indirimleri sürüyor: 2024 Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek? - 1

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

27 Haziran'da başlayan yaz sezonu indirimleri 11 Temmuz'a kadar devam edecek.

Oyunseverler istek listelerinde bulunan oyunlara, indirime girmesi halinde uygun fiyatlı yoldan erişebilecek.

STEAM ETKİNLİK TARİHLERİ

Kule Savunma Festivali: 29 Temmuz – 5 Ağustos
Dövüş Oyunları Festivali: 5 – 12 Ağustos
Ritim Festivali: 19 – 26 Ağustos
Uzay Keşfi Festivali: 2 – 9 Eylül
Uçaklar, Trenler ve Otomobiller Festivali: 16 – 23 Eylül
Sıra Tabanlı RYO Festivali: 30 Eylül – 7 Ekim
Next Fest Ekim: 14 – 21 Ekim
Cadılar Bayramı Festivali: 28 Ekim – 4 Kasım
Yemek Yapma Festivali: 11 – 18 Kasım
Steam Sonbahar İndirimi: 27 Kasım – 4 Aralık
Steam Kış İndirimi: 19 Aralık – 2 Ocak

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