Steam'de virüslü oyun skandalı

6 Şubat 2025 tarihinde Steam platformunda PirateFi isimli, korsan temalı bir hayatta kalma oyunu yayınlandı. Seaworth Interactive adlı şirketin geliştirdiği oyunu indirmek ücretsizdi.



Oyundaki zararlı yazılım, Trojan.Win32.Lazzzy.gen isimli bir truva atıydı. Bu tür truva atları genellikle bilgisayar korsanları tarafından, kullanıcıların çevrimiçi hesaplarına erişmek için kullanılır.



Uyarı mail’i gönderildi



Dijital oyun satış platformu Steam, PirateFi indiren kullanıcılarına, oyunda zararlı yazılım tespit edildiğini bildiren birer mail gönderdi. Bu mail içinde kullanıcılara oyunun silinmesi, geniş çaplı bir virüs taraması yapılması ve gerekirse Windows’un kaldırılıp yeniden kurulması önerildi.



Telegram’dan moderatör aradılar



Bu sırada Telegram üzerinden kendisini PirateFi oyununun geliştiricisi olarak tanıtan bir kişi, oyun içi sohbet moderatörü pozisyonu için insanlara iş teklif etmeye başladı. Görüştüğü kişilere saatlik 17 dolar ücret teklif eden bilgisayar korsanının, zararlı yazılımın daha da yayılması için bunu yaptığı düşünülüyor. PCMag’in haberine göre insanlara iş teklif eden bu kişi, görüştüğü insanlara oyunu indirmelerini ve günde en az saat oyun içi sohbet kısmını modere etmelerini söyledi.



Valve tepki aldı



Zararlı yazılım içeren bir oyunun dünyanın en popüler dijital oyun satış platformunda kontrol edilmeden kataloğa eklenmesi, Steam kullanıcılarını kızdırdı. Steam’in ana şirketi Valve sosyal medyada tepkiyle karşılaşırken, kullanıcılar özellikle ücretsiz oyunların dikkatle incelenmeden platformda yer almaması gerektiğini vurguladı.



Ücretsiz oyunlara dikkat!



Steam, her yıl 20 bine yakın oyunun yayınlandığı bir platform. Bunların önemli bir kısmı az tanınan, küçük stüdyolar tarafından geliştiriyor ve ücretsiz ya da çok ucuz fiyata alınabiliyor. Bilgisayar korsanları için bu alan, zararlı yazılımları yaymak, kullanıcıların çevrimiçi hesaplarını çalmak, şifrelerini öğrenmek, tarayıcı verilerini çalmak gibi amaçlarla suistimal edilebiliyor.



Uzmanlar, mobil ve PC’de ücretsiz bir oyun indirmeden önce mutlaka geliştirici şirketin araştırılması, güvenilir görünen kullanıcıların yorumlarına bakılması gerektiğinin altını çiziyor.