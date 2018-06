Humble Bundle, kullanıcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Zaman içerisinde onlarca farklı Steam oyununu bizlerle buluşturan sitenin bu seferki konuğu Hacknet Deluxe Edition. Bu versiyonda oyuna ek olarak oyuna ait soundtrack parçalarına da sahip oluyorsunuz.



Dilerseniz oyun sayfasında nasıl adım adım ilerleyeceğimize geçelim. Öncelikle Add To Chart butonuna tıklayıp oyunu hesabımıza ekliyoruz.



Hemen sağ üstte sepetinizde bir tane ürün ekli olmuş olmalı. Sepetimize tıklıyoruz. Bu sayfada 'Get it for free!' butonuna tıklıyoruz.



Oyunu şu an kütüphanemize eklemiş olduk. Soldan 'Download Now' butonuna tıklayalım.



Bu aşamada yukarda gördüğünüz gibi bir sayfa açılacak. Reveal Your Steam Key butonuna basıp oyunun kodunu elde ediyorsunuz.



Bu aşamada tek yapmanız gereken Steam hesabınızı açarak, sol alttaki Oyun Ekle butonuna tıklamak ve oyunu hesabımıza eklemek.