Stephen Hawking'in ölmeden önce insanlığa yaptığı son uyarı

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, 2018’deki ölümünden önce insanlığı yapay zekanın potansiyel tehlikeleri konusunda defalarca uyarmıştı. Hawking’e göre, kontrolsüz biçimde gelişen yapay zeka insanlığın sonunu getirebilecek güçteydi.



Hawking, 2014 yılında BBC’ye verdiği bir röportajda, “Tam gelişmiş yapay zekanın ortaya çıkışı insan ırkının sonunu getirebilir” demişti. Henüz bu teknoloji emekleme aşamasındayken bile, yapay zekanın bir gün kendi kendini geliştirebileceğini ve insan zekasını aşabileceğini öngörmüştü.

"İNSANLAR AYAK UYDURAMAYACAK"

Hawking, “Yapay zeka kendi kendini sürekli yeniden tasarlayarak gelişecek. Yavaş biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar buna ayak uyduramayacak ve yerlerini makinelere bırakacak” ifadelerini kullanmıştı.



Hawking, 2015 yılında 100’den fazla bilim insanıyla birlikte Birleşmiş Milletler’e açık bir mektup yazarak denetimsiz yapay zeka geliştirilmesinin tehlikelerine dikkat çekti. 2017’de ise Wired dergisine, “Yapay zekanın insanlığın yerini tamamen alabileceğinden korkuyorum” açıklamasını yaptı.



Ölümünden birkaç ay sonra yayımlanan Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar adlı kitabında uyarısını daha da netleştirerek şu ifadelere yer verdi:

“Bir zeka patlamasıyla karşı karşıya kalabiliriz; bu, zekası bizimkini, bizim salyangozlardan ne kadar üstünsek o kadar aşan makinelerin doğmasına yol açabilir.”