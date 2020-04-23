Stephen Hawking'in solunum cihazı Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılacak

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in solunun cihazı corona virüs hastalarına umut olacak.



Stephen Hawking'in hayattayken kullandığı solunum cihazı corona virüsle mücadeleye destek amacıyla Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) bağışlandı.



Yapılan açıklamaya göre Hawking'in solunum cihazı Cambridge'deki Royal Papworth Hastanesi'ndeki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılacak.



STEPHEN HAWKİNG KİMDİR?



Albert Einstein'dan sonra dünyanın en önemli fizikçisi olarak görülen Stephen Hawking, Oxford'ta fizik, Cambridge'de evrenbilimi eğitimi aldı.

Kuantum fiziği ve kara delikler ile ilgili araştırmalar yapan Hawking, 21 yaşında sinir sistemini felç eden ALS hastalığında yakalandı. Hawking, hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak geçiriyor ve kendisi için hazırlanan özel bir bilgisayar ile iletişim kurabiliyordu.



Cambridge Üniversitesi'ne 1962'de giren Stephen Hawking, "Genişleyen Evrenlerin Özellikleri" başlıklı doktora tezini 1966'da 24 yaşındayken yazmıştı. Ekim 2017'de internet ortamında kamuya açılan Hawking'in doktora tezi milyonlarca kişiye ulaştı.



20'li yaşlarından itibaren Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığıyla mücadele eden Hawking 2018 yılında hayatını kaybetti.

