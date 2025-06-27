"Steve Jobs sohbet botlarını 40 yıl önce tahmin etti"

Apple'ın kurucusu Steve Jobs, 1985 yılında İsveç’teki Lunds Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmada, ChatGPT benzeri bir sistemin hayalini kurduğunu dile getiriyor.

Jobs, yeniden gündeme gelen ve sosyal medyada paylaşılan konuşmasında şunları söylüyor:



“Biliyor musunuz, Büyük İskender’in yaklaşık 14 yıl boyunca öğretmeni Aristoteles’ti. Bunu okuduğumda kıskandım; bunu çok isterdim. Ama basılı sayfaların mucizesi sayesinde, en azından Aristoteles’in yazdıklarını doğrudan okuyabiliyorum. Bir profesör bunu yorumlayabilir ama yine de kaynağa doğrudan erişebiliyorum.”

"ARİSTOTELES'İN BAKIŞINI BİLGİSAYARA AKTARABİLİRİZ"

“Ancak sorun şu ki, Aristoteles’e bir soru soramam, ya da sorabilirim ama cevap alamam. Umudum, hayatımız boyunca etkileşimli bir araç geliştirebilmemiz. Böylece bir gün, hayattaki yeni bir Aristoteles’in dünyaya bakışını bilgisayara aktarabiliriz. Ve bir öğrenci sadece yazdıklarını okumakla kalmaz, aynı zamanda ona soru sorabilir ve cevap alabilir.”

Bugün ChatGPT gibi yapay zekâlar sayesinde, yalnızca bilgiyi okumak değil; tarihi kişiliklerin dünya görüşünü simüle ederek onlara soru sormak da mümkün. Bu da Jobs’un 40 yıl önce kurduğu hayalin bir bakıma gerçekleştiğini gösteriyor.