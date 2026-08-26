Su tedarikçisine siber saldırı, FBI soruşturma açtı

ABD yetkilileri, su şebeke teknolojisi üreten küçük bir şirketteki veri ihlalini soruşturuyor.

Bu durum, Kansas merkezli firmanın temmuz ayından itibaren Minnesota ve diğer eyaletlerdeki su arıtma tesislerine yönelik İran bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir faaliyetin parçası olmamasına rağmen, altyapı siber güvenliği tehditlerini gündeme getiriyor.

Şirket ve FBI, daha önce bildirilmemiş olan Kansas, Olathe'deki Micro-Comm şirketine yönelik saldırıyı doğruladı. Saldırının sorumluluğunu, kâr amacı güttüğünü ve hükümet destekli olmadığını söyleyen nispeten yeni bir fidye yazılımı grubu olan Barracuda üstlendi.

Barracuda, 6 Ağustos'ta yaklaşık 644 gigabayt veri içeren 850 bine yakın şirket dosyasını yayınladığını açıkladı. Micro-Comm, söz konusu olan atık su arıtma tesislerindeki gibi kritik altyapı ağlarındaki makineleri kontrol etmek için kullanılan bilgisayar cihazları olan programlanabilir mantık kontrolörleri (PLC) üretiyor.

Micro-Comm veri ihlali, ABD'deki yerel su sistemlerini ve bu sistemleri destekleyen tedarikçileri, ülkenin kritik altyapısına entegre edilmiş bilgisayar sistemlerine yönelik artan siber saldırılardan korumanın karmaşıklığını ortaya koydu.

Bu ihlal, Temmuz ayı sonlarında Minnesota ve en az altı diğer eyaletteki halka açık şirketleri hedef alan bir dizi siber saldırı sırasında meydana geldi. Siber güvenlik uzmanları, saldırıların uzun süredir devam eden İran bağlantılı bir siber faaliyetin parçası olduğuna inanıyor.

BİLGİSAYAR KORSANLARININ HEDEFİNDEKİ ŞİRKETLER

FBI ile Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı'nın (CISA) uyarısına göre, bilgisayar korsanlarının 30 Temmuz'da, ABD merkezli Rockwell Automation, Fransız kökenli Schneider Electric ve Almanya'nın Siemens firmasına ait PLC'leri hedef aldığı bildirildi.

CISA, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanlarının Siemens ekipmanlarına yönelik saldırılarını kolaylaştırmak için yapay zekayı kullandığını belirtmişti. Şirket daha sonra CISA ile işbirliği yaptığını ve ürünlerinin güvenli olduğunu açıklamıştı.

FBI'ın Kansas City saha ofisi sözcüsü Dixon Land, bir e-postada FBI'ın siber saldırıyla ilgili olarak Micro-Comm ile temas halinde olduğunu ve diğer kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağladığını belirtti. CISA ise soruları Micro-Comm'a yönlendirdi.

Micro-Comm'un ortaklarından Jim Cote, bir röportajda şirketin veri ihlalini 31 Temmuz'da keşfettiğini bildirdi.

Cote, bilgisayar korsanları tarafından yayınlanan dosyaların, müşteri tarafından saklanan kullanıcı şifreleri ve kimlik bilgileri gibi hassas bilgiler veya Micro-Comm'un cihazlarına uzaktan erişme kabiliyetiyle ilgili veriler içermediğini söyledi.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ GÜVENDE Mİ?

Şirket, 8 Ağustos tarihli bir bülteninde müşterilerine sınırlı bir kötü amaçlı yazılım saldırısına maruz kaldığını ve dosyalardaki hassas bilgilerin şifrelendiğini bildirdi. Şirket, ihlalin şu anda haberlerde yer alan su sistemi saldırılarıyla hiçbir şekilde ilgisi olmadığını belirtti.

Cote, FBI'ın şirkete veri ihlalinin özellikle Micro-Comm'u hedef almayan fırsatçı bir saldırı olduğunu söylediğini ve şirketin de ihtiyatlı davranarak müşterilerine şifrelerini değiştirmelerini tavsiye ettiğini belirtti.

İnternet tarama firması Censys'e göre, şirketin ürünlerinden biri olan SCADAview CSX sistemlerinden yaklaşık 200 tanesi ABD eyaletlerinde kullanımda olup internet üzerinden erişilebilir durumda.

Siber suç araştırma platformu eCrime.ch tarafından toplanan dosyaların listesi, yerel yönetimler ve bir ABD askeri tesisi de dahil olmak üzere belirli devlet müşterilerine, çalışan isimlerine ve diyagramlar gibi ürün bilgilerine atıfta bulunuyor.

Siber güvenlik firması SentinelOne'da kıdemli bir araştırmacı olan Tom Hegel, dosyaların yayınlanmasının herhangi bir su sisteminin operasyonel olarak tehlikeye girdiği anlamına gelmediğini, ancak bu bilgilerin uzun vadede bilgisayar korsanlarına yardımcı olabileceğini belirtti.