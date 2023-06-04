Süper sıcak ötegezegenin atmosferinde su buldu

Söz konusu ötegezegen WASP-18b , güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'den 10 kat daha büyük bir gaz devi.
Gezegen, Dünya'dan yaklaşık 400 ışıkyılı uzaklıkta bulunan güneş benzeri yıldız WASP-18'in ortalama sadece 3,1 milyon kilometre yörüngesinde döndüğü için oldukça sıra dışı.
Karşılaştırma için, güneş sisteminin en içteki gezegeni Merkür, Güneş'i 63,4 milyon km uzaklıkta çevreliyor.
NASA yaptığı açıklamada, ana yıldıza bu kadar yakın olması nedeniyle, WASP-18 b'nin atmosferindeki sıcaklıkların o kadar yüksek olduğunu ve çoğu su molekülünün parçalandığını söyledi.
GÖZLEM GÜCÜNÜN KANITI
Webb'in artık su izlerini çözmeyi başarmış olması, teleskopun gözlem gücünün bir kanıtı olarak yorumlanıyor.
NASA açıklamada, "Gezegenin atmosferinin spektrumu, neredeyse 2 bin 700 santigrat derece. Aşırı sıcaklıklara rağmen mevcut olan çok sayıda küçük ama kesin olarak ölçülmüş su özelliklerini açıkça gösteriyor" dedi.
2008 yılında keşfedilen WASP-18b, aralarında Hubble Uzay Teleskobu , NASA'nın X-ışını uzay teleskobu Chandra , ötegezegen avcısı TESS ve artık kullanımdan kaldırılmış olan kızılötesi Spitzer Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere diğer teleskoplar tarafından incelendi.
Ancak bu uzay teleskoplarının hiçbiri gezegenin atmosferindeki su izlerini görecek kadar hassas değildi.
FİZİK KURALLARINA DİRENEN GEZEGEN: WASP-18B
Jüpiter’in 10 katı büyüklüğünde olan ve kendi yıldızına çok yakın bir yörüngede dönen gezegen, bir turunu 24 saatten daha az sürede tamamlıyor.
St Andrew's Üniversitesi’nden Andrew Collier Cameron, en az bir milyar yıl yaşında olduğu tahmin edilen dev kütleli gezegenin bu hız ve yakınlıkla aslında çoktan kendi güneşiyle çarpışmış olması gerektiğini söyledi.
Gezegenin bugün hala sağlam olmasının 2000’de 1 gibi çok düşük bir olasılık olduğunu belirten Cameron, gezegenin hareketlerinin şaşırtıcı olduğu kanaatinde. Cameron’a göre bu çarpışma en geç 500 bin yıl içinde gerçekleşmeli.
Kendi yıldızına çok yakın olduğu için yüzey sıcaklığı 2100 santigrat dereceyi bulan gezegenin atmosferi, yüksek sıcaklık dolayısıyla elmas ve safir bulutlarıyla dolu olabilir.