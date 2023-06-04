Süper sıcak ötegezegenin atmosferinde su buldu

Söz konusu ötegezegen WASP-18b , güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter'den 10 kat daha büyük bir gaz devi.



Gezegen, Dünya'dan yaklaşık 400 ışıkyılı uzaklıkta bulunan güneş benzeri yıldız WASP-18'in ortalama sadece 3,1 milyon kilometre yörüngesinde döndüğü için oldukça sıra dışı.



Karşılaştırma için, güneş sisteminin en içteki gezegeni Merkür, Güneş'i 63,4 milyon km uzaklıkta çevreliyor.



NASA yaptığı açıklamada, ana yıldıza bu kadar yakın olması nedeniyle, WASP-18 b'nin atmosferindeki sıcaklıkların o kadar yüksek olduğunu ve çoğu su molekülünün parçalandığını söyledi.

GÖZLEM GÜCÜNÜN KANITI



Webb'in artık su izlerini çözmeyi başarmış olması, teleskopun gözlem gücünün bir kanıtı olarak yorumlanıyor.

