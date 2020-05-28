Sürücüsüz otomobiller için 300 kilometrelik rota

Midlands Future Mobilty, İngiltere’de 300 kilometrelik otonom araç rotası oluşturmaya hazırlanıyor.

ntv.com.tr 28.05.2020 - 11:10

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Otonom araç sektörünün hızlanması amacıyla İngiltere’de otonom araç rotası oluşturulacak.

Mobilite Konsorsiyumu ülkede hizmet verecek otonom araç rotası oluşturmak için ilk adımı attı.

TheNextWeb’te yer alan habere göre, Midlands Future Mobilty önderliğinde kurulan konsorsiyum yaklaşık 300 kilometrelik otonom araç rotasının yapımına başladı.

Yapılan açıklamaya göre söz konusu rotada ilk olarak ‘connected car’ özelliğine sahip birbirleri ile iletişim kurabilen otonom araçlar test edilecek.

Konsorsiyumdan yapılan açıklamaya göre projenin ikinci aşamasında otonom araç rotası 350 kilometreye çıkarılacak.

Otonom araç rotası Coventry ve Birmingham arasında hizmet verecek.

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