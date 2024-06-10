Sürükleyici ses ve video teknolojisi: Telefon görüşmeleri bir üst seviyeye çıkıyor

Telefon görüşmeleri sürükleyici ses ve video teknolojisiyle bir ileri seviyeye taşınıyor.

Reuters'ın haberine göre, Nokia'nın CEO'su Pekka Lundmark, “sürükleyici ses ve video” adı verilen ve üç boyutlu ses ile görüşme kalitesini artırarak etkileşimleri daha gerçekçi hale getiren yeni bir teknolojiyi kullanarak bir telefon görüşmesi yaptı.

GÖRÜŞME YAPILAN KİŞİ ORADAYMIŞ GİBİ HİSSETTİRİYOR

Mevcut akıllı telefon görüşmeleri, ses öğelerini bir araya sıkıştıran ve daha düz ve daha az ayrıntılı ses veren monofoniktir, ancak yeni teknoloji, arayan kişinin her şeyi sanki diğer kişiyle oradaymış gibi duyacağı 3D ses özelliğini beraberinde getiriyor.

"İLERİYE DOĞRU EN BÜYÜK ADIMDIR"

Nokia Technologies Başkanı Jenni Lukander, “Bu, bugün akıllı telefonlarda ve PC'lerde kullanılan monofonik telefon sesinin piyasaya sürülmesinden bu yana canlı sesli arama deneyiminde ileriye doğru en büyük adımdır” dedi.



Görüşme Finlandiya'nın Dijitalleşme ve Yeni Teknolojiler Büyükelçisi Stefan Lindström ile birlikte gerçekleştirildi.

Lukander bir röportajda, “Bu artık standart hale geliyor... böylece şebeke sağlayıcıları, yonga seti üreticileri, telefon üreticileri bunu ürünlerinde uygulamaya başlayabilir” dedi.



Nokia aramayı halka açık bir 5G şebekesi üzerinden normal bir akıllı telefon kullanarak gerçekleştirdi.

KONFERANS GÖRÜŞMELERİNDE DE KULLANILABİLECEK

Nokia Technologies ses araştırmaları başkanı Jyri Huopaniemi, bunun kişiden kişiye yapılan sürükleyici aramaların yanı sıra, katılımcıların seslerinin uzamsal konumlarına göre ayrılabildiği konferans görüşmelerinde de kullanılabileceğini söyledi.

Yöneticiler, akıllı telefonların büyük çoğunluğunun, bir görüşmenin uzamsal özelliklerini gerçek zamanlı olarak ileterek bu teknolojinin uygulanabileceği en az iki mikrofona sahip olduğunu söyledi.



Bu teknoloji, yaklaşmakta olan 5G Advanced standardının bir parçası ve Nokia, yaygın olarak kullanılmaya başlanması muhtemelen birkaç yıl sürecek olan bu teknolojiyle lisanslama fırsatları elde etmeyi hedefliyor.