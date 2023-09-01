Suudi Arabistan'da Tweet paylaşan bir kişi idam cezasına çarptırıldı

Suudi Arabistan'da emekli bir öğretmen, bir avuç takipçisine ülke yönetimini eleştiren tweetleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde idam cezasına çarptırıldı.



SOSYAL MEDYA YÜZÜNDEN İDAM CEZASI ALAN İLK KİŞİ

NPR'nin haberine göre, diğerleri attıkları tweetler ve internette hükümeti eleştirdikleri için 20 ila 45 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, Alghamdi sadece eski adı Twitter olan X'teki paylaşımları ve YouTube faaliyetleri nedeniyle idam cezasına çarptırılan ilk kişi olarak görünüyor.

Diğer vakalarda ise Suudi kullanıcıların kimliklerinin sızdırılmış olabileceği ve bu kişilerin tutuklanıp uzun hapis cezalarına çarptırılabileceği kaydedildi.

ESKİ TWİTTER ÇALIŞANI RÜŞVET KARŞILIĞINDA VERİ SATIYOR

Suudi hükümetinin X'teki kullanıcıların bilgilerini nasıl ele geçirdiği bilinmiyor.

Ancak ABD'deki bir FBI şikayeti ve federal soruşturma sonucunda eski bir Twitter çalışanının Suudi hükümetini eleştirenlerin gizli kullanıcı verilerini rüşvet karşılığında satmaktan dolayı suçlu bulunduğu aktarıldı.