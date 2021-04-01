T-Rex'e benzeyen yeni bir dinozor keşfedildi

Arjantin'de araştırma yapan paleontologlar yeni bir dinozor türünün keşfedildiğini duyurdu.



Llukalkan aliocranianus adı verilen yeni türün ölümcül T-rex'lerle benzerlik gösterdiği belirtildi.



Patagonya bölgesinde 80 milyon yıl önce yaşayan Llukalkan aliocranianus'un güçlü pençelere ve ısırma kabilietine sahip olduğu düşünülüğyor. Ayrıca gelişmiş duyma yeteneğiyle Patagonya'da hakimiyet sürdüğü ifade edildi.



Llukalkan, Şili ve Arjantin'de yaşayan yerli kızılderili halkı Mapuçelilerin dilinde "korku yaratan" anlamına geliyor. Aliocranianus ise Latince'de "sıradışı kafatası" demek.



Abelisauridae dinozor ailesine mensup olan yeni türün Tyrannosaurus rex'lerle benzerliğine vurgu yapıldı. Abelisauridae, Patagonya'nın yanı sıra Afrika, Hindistan, Antarktika ve Avustralya'da hakim olan bir dinozor ailesiydi. Yeni keşfedilen Llukalkan aliocranianus'un da bu bölgelerde yaşadığı tahmin ediliyor.



Fosilleşmiş kalıntılar 2015 yılında keşfedildi. Bilim insanları bölgede otçul bir dinozor türü olan sauropodların kalıntılarını arıyordu.