Take-Two Interactive, Zynga'yı satın aldı

Rockstar Games ve 2K’nın sahibi Take-Two, Zynga’yı hisse başına 9,86 dolar fiyat ile 12,7 milyar dolara satın aldı.

Zynga hissedarlarının satın alma sonrasındaki yeni şirketin hisselerinin yüzde 29,6’sı ila yüzde 32,8’ine sahip olması beklenirken Take-Two’nun hissedarlarının şirketin yüzde 67,2’si ila yüzde 70,4’üne sahip olması bekleniyor.

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, yaptığı basın açıklamasında "Bu satın alma yenilikçi ve yaratıcı bir geçmişe sahip pazar lideri bir mobil oyuncuyla en iyi bilgisayar ve konsol oyuncularını biraraya getiriyor" diye konuştu.

Zynga, son olarak Haziran 2020'de Türk mobil oyun üreticisi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın almıştı. Peak Games bu satın almayla ilk Türk Unicorn olmuştu.