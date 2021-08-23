Taliban, ABD ordusunun topladığı biyometrik verileri de ele geçirdi

Taliban'ın milyarlarca dolarlık ABD ordusuna ait mühimmatı ele geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Ancak basına yansıyan son bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu Afganistan'dan çekilirken geride sadece silah bırakmadı.



ABD, Afganistan'ı işgal ettikten sonra milyonlarca insanın biyometrik verilerini topladı. Askerler ülkenin ücra köylerine gidip fotoğraf, parmak izi ve retina kaydı aldı..



ABD'nin çekilmeyi duyurmasıyla beraber Taliban yıldırım hızıyla ülkenin başkenti Kabil'i ele geçirdi. Doğal olarak bu bilgiler de Taliban'ın eline geçti.

ABD'nın topladığı biyometrik verilerle NATO güçleriyle işbirliği yapan Afganistan vatandaşlarının kolayca tespit edilebileceği ifade edildi. Reuters'ın aktardığına göre Taliban militanları ellerinde biyometrik cihazlarla Kabil'de kapı kapı gezmeye başladı.



Birleşmiş Milletler için hazırlanan bir rapora göre Taliban ülkede insan avına geçti. Taliban yetkilileri Kabil'i ele geçirdiklerinde intikam peşinde koşmayacaklarını söylemişti. Ancak bölgeden gelen bilgilere göre NATO güçleriyle çalışan Afganistan vatandaşları bu çemberin dışında kalıyor.

Kaç tane Afganistanlı'nın biyometrik verisinin toplandığı ya da bunların kaçının Taliban'a geçtiği bilinmiyor. The Intercept'e konuşan bir ABD ordusu çalışanı, "Her gün binlerce kişinin verilerini işledik" dedi.

İlk başta ABD'nin terörist olarak kabul ettiği Taliban militanlarına karşı kullanılacaktı. Sistem bir süre sonra milyonlarca insanı kapsayacak şekilde genişletildi. Programın 25 milyon Afganın verilerini işlemesi hedeflendi. Ancak toplanan verilerin daha az olduğu ifade ediliyor.



Kaynaklara göre HIIDE adındaki bu sistemdeki verilerin kullanılabilmesi için Taliban'ın ek cihazlara ihtiyaç duyabileceği aktarıldı. Ancak Pakistan istihbaratının Taliban'a gerekli desteği vermesinden endişe ediliyor. Pakistan istihbaratının halihazırda uzun yıllardır Taliban'la yakın ilişkilere sahip olduğu biliniyor.