Tarih verildi: Katlanabilir iPhone'a dair tüm bilinenler

Samsung, Google, OnePlus, Motorola ve Honor gibi birçok büyük teknoloji şirketi katlanabilir telefon pazarına adım atmışken, Apple bu alanda hala sessizliğini koruyor. Ancak JPMorgan’ın yatırımcılara gönderdiği bir piyasa notuyla birlikte, uzun süredir dolaşan söylentiler daha somut bir ha almaya başladı.



KATLANABİLİR İPHONE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın bu yıl tanıtacağı iPhone 17 serisi yaklaşıyor ancak sızıntılara göre serideki yenilikler büyük ölçüde küçük ve kademeli olacak. Serinin en dikkat çekici modeli ise ultra ince yapısıyla “Air” versiyonu olacak. Ancak gerçekten heyecan verici bir yenilik bekleyenler için Apple’ın katlanabilir iPhone’u daha ilgi çekici olabilir.



Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unun, 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Resmi ismi henüz açıklanmamış olsa da “iPhone Fold” olarak anılan telefon için eğer Apple geçmişteki lansman takvimini izlerse, bu modelin Eylül 2026’daki geleneksel tanıtım etkinliğinde duyurulması muhtemel. Yine de tamamen yeni bir ürün kategorisi olacağı için, Apple’ın özel bir etkinlik düzenleme ihtimali de bulunuyor.



FİYAT TAHMİNLERİ

Henüz kesinleşmiş bir fiyat olmasa da, ABD'de cihazın 1.999 dolar fiyat etiketiyle çıkabileceği konuşuluyor. Bu da Samsung’un benzer modeli Galaxy Z Fold 7 ile aynı seviyede. Apple’ın İngiltere ve ABD fiyat politikalarına bakıldığında, sayısal olarak aynı fiyatlandırma uygulandığı gözlemleniyor. Bu da İngiltere fiyatının da 1.999 sterlin olabileceğini düşündürüyor.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Henüz resmi teknik özellikler açıklanmamış olsa da, ortaya çıkan söylentilere göre iPhone Fold şu şekilde olabilir:



Kitap tarzı içe doğru katlanabilir tasarım, 7.8 inçlik iç, 5.5 inçlik dış ekran, kat izinin neredeyse görünmeyeceği bir yapı, LiquidMetal (zirkonyum bazlı dayanıklı alaşım) menteşe, titanyum kasa, face ID yerine Touch ID ile kimlik doğrulama.

Ayrıca ekranların tedariki için Samsung Display ile anlaşma yapıldığı bildirildi. Katlandığında cihazın kalınlığı değişse de, boyutlarının mevcut iPhone’lara benzer olacağı tahmin ediliyor.



Apple’ın katlanabilir iPhone’u, şirketin bugüne kadarki en radikal tasarım değişikliklerinden biri olabilir.