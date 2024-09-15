Tarihi görev sona erdi: Polaris Dawn mürettebatı Dünya'ya döndü

Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Polaris Dawn mürettebatı, dünyanın ilk ticari uzay yürüyüşünü de içeren beş günlük yörünge görevini tamamladı. Ekip, bugün Meksika Körfezi'ne iniş yaparak evlerine döndü.



Dört astronotu taşıyan Crew Dragon kapsülü, bugün yerel saatle 03.36'da Florida'daki Dry Tortugas kıyılarına indi.

İlk özel uzay yürüyüşünü yapan Isaacman, inişin ardından "Görev tamamlandı" anonsunu yaptı.

Isaacman ve Gillis, uzayda yürüyüş yapan 264 ve 265'inci kişiler olarak kayıtlara geçti.



SpaceX, astronotların dönüşünü canlı olarak yayınlandı.

50 YILDIR ULAŞILAN EN UZAK NOKTA



Polaris Dawn görevi, elli yıldır herhangi bir insanın seyahat etmediği kadar yüksek bir irtifaya ulaştığı için tarihe geçti.



ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in Polaris Dawn görevi kapsamında dünyanın sivil bir mürettebat tarafından gerçekleştirilen ilk uzay yürüyüşü de resmen gerçekleşti.



Ancak yolculuk henüz bitmedi. Ve Dünya'ya dönüş, herhangi bir uzay görevinin en tehlikeli bölümlerinden biridir.

EVE DÖNÜŞ YOLCULUĞU



Crew Dragon kapsülü, güvenli bir şekilde evine ulaşmak için "yörüngeden çıkış yakması" adı verilen bir işlem gerçekleştirdi ve Dünya atmosferinin en kalın kısmını delerek gezegene iniş yaptı.



Uzay aracı daha sonra, saatte yaklaşık 27 bin kilometre hızla seyahat ederken basınç ve sürtünme nedeniyle bin 900 dereceye kadar çıkabilecek sıcaklıklara ulaştı. Mürettebat, 4 metre genişliğindeki kapsülün altında bulunan ısı kalkanı sayesinden yüksek ısıdan korundu.



Uzay aracı okyanusa indikten sonra, yakınlarda bekleyen kurtarma ekipleri onu okyanustan çıkarıp "Ejderha Yuvası" olarak adlandırılan özel bir bota bindirdi.

