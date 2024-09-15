Tarihi görev sona erdi: Polaris Dawn mürettebatı Dünya'ya dönüyor

ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in beş günlük Polaris Dawn görevi resmen sona erdi. Astronotları uzayda elli yıldır ulaşılan en uzak mesafeye taşıyan görev pek çok açıdan tarihe geçmeyi başardı. Görev kapsamında dünyanın sivil bir mürettebat tarafından gerçekleştirilen ilk uzay yürüyüşü de resmen gerçekleşti. SpaceX, Meksika Körfezi'ne iniş yapacak astronotların dönüşünü canlı olarak yayınlayacağını duyurdu.

Tarihi görev sona erdi: Polaris Dawn mürettebatı Dünya'ya dönüyor
SpaceX tarih yazıyor: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleştirildi

SpaceX tarih yazıyor: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü gerçekleştirildi

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'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Polaris Dawn mürettebatı, dünyanın ilk ticari uzay yürüyüşünü de içeren beş günlük yörünge görevini tamamladı. Ekip, bugün Meksika Körfezi'ne iniş yaparak evlerine dönecek.

Dört astronotu taşıyan Crew Dragon kapsülü, bugün yerel saatle 03.36'da Florida'daki Dry Tortugas kıyılarına inmek üzere yola çıktı.

SpaceX, astronotların dönüşünü canlı olarak yayınlayacak.

50 YILDIR ULAŞILAN EN UZAK NOKTA

Polaris Dawn görevi, elli yıldır herhangi bir insanın seyahat etmediği kadar yüksek bir irtifaya ulaştığı için tarihe geçti.

ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in Polaris Dawn görevi kapsamında dünyanın sivil bir mürettebat tarafından gerçekleştirilen ilk uzay yürüyüşü de resmen gerçekleşti.

Ancak yolculuk henüz bitmedi. Ve Dünya'ya dönüş, herhangi bir uzay görevinin en tehlikeli bölümlerinden biridir.

EVE DÖNÜŞ YOLCULUĞU

Crew Dragon kapsülü, güvenli bir şekilde evine ulaşmak için "yörüngeden çıkış yakması" adı verilen bir işlem gerçekleştirecek ve Dünya atmosferinin en kalın kısmını delerek gezegene iniş yapacak.

aracı daha sonra, saatte yaklaşık 27 bin kilometre hızla seyahat ederken basınç ve sürtünme nedeniyle bin 900 dereceye kadar çıkabilecek sıcaklıklara ulaşacak. Mürettebat, 4 metre genişliğindeki kapsülün altında bulunan ısı kalkanı sayesinden yüksek ısıdan korunacak.

Uzay aracı okyanusa indikten sonra, yakınlarda bekleyen kurtarma ekipleri onu okyanustan çıkarıp "Ejderha Yuvası" olarak adlandırılan özel bir bota bindirecek.

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