Tarihi sosyal medya bağımlılığı davasında ifade sırası Zuckerberg'de

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medya bağımlılığına ilişkin emsal niteliğindekği davada bugün jüri karşısına çıkacak. Dava, Instagram ve diğer platformların genç kullanıcıları bağımlı hale getirecek şekilde bilinçli olarak tasarlandığı iddiasını içeriyor.

Kaliforniya’daki dava, Amerikan ailelerinin büyük sosyal medya şirketlerine karşı açtığı binlerce davaya hukuki zemin oluşturabilecek ilk yargı süreci olma özelliğini taşıyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi olan Meta’nın 41 yaşındaki CEO’su Zuckerberg, davanın en dikkat çeken tanığı olarak öne çıkıyor.

JÜRİ ÖNÜNDE İLK KEZ TARTIŞILACAK

Zuckerberg’in tartışmalı geçmişi, jüri seçimi aşamasında da gündeme geldi. Meta’nın avukatları, Facebook’un kurucusuna karşı “fazla düşman” olduğu düşünülen Kaliforniya sakinlerini jüri dışında bırakmaya çalıştı.

Los Angeles’taki 12 kişilik jüri heyeti, mart ayı sonuna kadar sürecek duruşmalarda, Google’a ait YouTube ile Meta’nın platformlarının, Kaliforniya’da yaşayan 20 yaşındaki Kaley G.M.’nin yaşadığı ruh sağlığı sorunlarında sorumluluğu olup olmadığını değerlendirecek.

ÇOCUK YAŞTA BAŞLAYAN SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Kaley G.M.’nin YouTube’u 6 yaşında, Instagram’ı 11 yaşında kullanmaya başladığı. Daha sonra TikTok ve Snapchat’e geçtiği belirtildi.

Dava, Google ve Meta’nın platformlarını gençleri zorlayıcı ve kompulsif kullanıma teşvik edecek şekilde tasarlayıp tasarlamadığını ve bunun gençlerin ruh sağlığına zarar verip vermediğini ortaya koymayı amaçlıyor.

ODAK NOKTASI: TASARIMVE ALGORİTMALAR

Yargılama, yalnızca uygulama tasarımı, algoritmalar ve kişiselleştirme özelliklerine odaklanıyor. ABD yasaları, kullanıcıların ürettiği içerikler konusunda platformlara geniş dokunulmazlık sağlıyor.

Şikayette adı geçen TikTok ve Snapchat ise dava başlamadan önce davacıyla gizli anlaşmaya vararak uzlaşma sağladı.

“BAĞIMLILIK” TARTIŞMASI

Instagram Başkanı Adam Mosseri, 11 Şubat’ta verdiği ifadede sosyal medya bağımlılığı kavramını reddederek bunun yerine Meta’nın tercih ettiği “sorunlu kullanım” ifadesini savundu.

Mosseri, “Bir gece geç saatlere kadar bir Netflix dizisini arka arkaya izlediğimde ‘bağımlı oldum’ dediğim olmuştur ama bunun klinik bağımlılıkla aynı şey olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

Duruşmayı izleyen ve çocuklarını intihar nedeniyle kaybeden bazı annelerin öfkelerini kontrol etmekte zorlandıkları gözlendi. Bazılarının mahkeme salonuna girebilmek için yağmur altında gece boyunca beklediği belirtildi.