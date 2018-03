Bu yıl 70’inci yaşını kutlayan Porsche merkezi Stuttgart’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında finansal başarılarından, gelecek planlarına kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.



Geçtiğimiz hafta kapılarını 88'nci kez ziyaretçilerine açan Cenevre Otomobil Fuarı’na Mission E Cross Tourismo’yu tanıtarak damgasını vuran Porsche elektrikli otomobiller için yol haritasını açıkladı.



Porsche CEO’su Oliver Blume ve CEO Yardımcısı Lutz Meschke tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında şirketin 2022’ye kadar bu alanda 6 milyar euro (yaklaşık 29 milyar TL) yatırım yapacağı açıklandı. Aynı açıklamaya göre Porsche 6 milyar euro’yu Mission E'nin türevleri, mevcut model aralığının hibridizasyonu şarj altyapısı ve akıllı mobilite geliştirilmesi için harcayacak.



Şirketin bu alandaki vizyonunun bir simgesi olan elektrikli modeli Mission E Cross Tourismo’nun prömiyeri önümüzdeki yıl yapılacak. Model sunduğu kesintisiz güç düzeyi piyasadaki hiçbir elektrikli otomobille kıyaslanamayacak kadar fazla. İki adet sabit mıknatıslı senkron motorundan (PSM) ürettiği 600 hp (440 kW) üzerindeki güç ile Mission E Cross Turismo sıfırdan 100 km/s hıza 3,5 saniyeden, 200 km/s hıza ise 12 saniyeden kısa bir sürede çıkabiliyor.

Porsche, önümüzdeki on yıl boyunca, yanmalı motorları, takılabilir hibrid modelleri ve tamamen elektrikli spor otomobilleri içeren üç uçlu bir plan ile devam etmeyi planlıyor Porsche CEO’su Oliver Blume Porsche’nin bu 10 yıllık plan kapsamında nasıl bir değişim yaşayacağını “Dünyanın farklı bölgeleri farklı oranlarda gelişiyor. Bu nedenle, geçiş dönemi için mümkün olduğunca esnek bir şekilde kendimizi yetiştiriyoruz” sözleri ile ifade etti



Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ve yola çıkmaya hazır olan Mission E Cross Turismo Porsche’nin 2015 Uluslararası Otomobil Fuarı’nda (IAA) tanıtımını yaptığı Mission E konsepti üzerinden geliştiriliyor. Bu model temel alınarak seri üretime geçirilecek otomobilin prömiyeri önümüzdeki yıl yapılacak.



Porsche adını taşıyan ilk otomobil, 8 Haziran 1948’de üretildi. Bu, 356 “No. 1” Roadster’dı ve Porsche markasının doğuşunu simgeliyordu. Type 356, Ferry Porsche’nin spor otomobil rüyasını gerçeğe dönüştürdü.

PORSCHE TARİHİNİN EN KARLI YILINI YAŞIYOR



Bu yıl 70’inci yaşına gire Posche aynı zamanda tarihindeki en karlı yılını da yaşıyor. 2016 yılında 237 bin 778 adet teslimat yapan firma 2017’de yüzde 4’lük artış ile 246 bin 375 teslimat yapmayı başardı.



Şirketin bu başarısı gelirlerine de önemli etki sağladı. 2017’de gelirini 23.5 milyar dolara seviyesine çıkaran firma bir önceki yıla oranla gelirini yüzde 5 artırdı. 2017’de bir önceki yıl 3.9 milyar euro olan operasyonel gelirini ise 4.1 milyar euroya çıkaran firma bu sayede operasyonel gelirini son üç yılda yüzde 52 artırmayı da başardı.



Lutz Meschke bu başarının altında yatan ana nedenleri şu ifadeler ile anlattı: “Porsche, dünyanın en kârlı otomobil üreticileri arasında olmaya devam ediyor. Bu, üretim alanındaki sürekli iyileştirmeler, sıkı maliyet yönetimi stratejimiz ve sıra dışı ürün yelpazemizin bir sonudur.” 2018 için iyimser bir tablo çizen Meschke, “2018 hedefimiz, bu yüksek seviyede gelir ve teslimatları dengelemektir” ifadelerini kullandı. Porsche, ilk elektrikli elektrikli otomobili olan Mission E'nin piyasaya girmesiyle satış rakamlarında ciddi bir artış bekliyor.



Oliver Blume (solda) ve Lutz Meschke (sağda)

ÇİN YÜZDE 10 İLE BİRİNCİ



Porsche’nin teslimat sayındaki en büyük artış Çin’de yaşandı. 2016’da 65 bin 246 teslimatın yapıldığı Çin’de geçtiğimiz yıl 71 bin 508 teslimat rakamına ulaşıldı. Başka bir deyişle Çin pazarına yapılan teslimat bir yıl öncesine kıyasla yüzde 10 arttı. Çin’i yüzde 6 ile Asya-Pasifik bölgesi takip etti. ABD ve Avrupa’da bu oran yüzde 2 oldu. Almanya’da ise yüzde 3’lük bir gerileme yaşandı.



EN ÇOK SATAN MODEL MACAN



Geride bıraktığımız 2017’de 246 bin 375 adet otomobil teslimatı gerçekleştiren Porsche’un en çok sattığı modeller sırası ile Macan, 911 ve Panamera oldu. Firma 2017’de 97 bin 202 adet Macan teslimatı yaptı. Başka bir değişle geçtiğimiz yıl teslimatı yapılan her 10 Porsche otomobilinin yüzde 40 Macan oldu.



Her ne kadar en çok satan modeller arasında üçüncü sırada yer alsa da Panamera bir önceki yıla oranla yüzde 83’lük artış ile şirketin belki eden memnun kaldığı model oldu. Avrupa Birliği ülkelerinde satılan her 10 yeni Panamera’nın 6’sını ise hibrit modeller oluşturdu.



Son yıllarda satış rakamlarını ve gelirini ciddi oranda artıran Porsche istihdam rakamlarında da kayda değer artış yaşandı. 2010 yılında 13 bin 159 kişinin çalıştığı şirket 2017 itibari ile 29 bin 777 kişiyi istihdam ediyor.

