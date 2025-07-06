Tarihte bir ilk: Yapay zeka ile nükleer reaktör üretimi başlıyor

Yazılım geliştiricisi Palantir Technologies, nükleer reaktör yapımında devrim yaratacağını söylediği yapay zeka tabanlı bir yazılım sistemi geliştirmek üzere The Nuclear Company ile ortaklık kurduğunu açıkladı.



İki Amerikan şirket, nükleer tesislerin inşasını hızlandırmak için bir yapay zeka platformu üzerinde iş birliği yapıyor. Şirketler, nükleer reaktörlerin zamanında ve bütçe dahilinde inşası için özel olarak tasarlanmış ilk yapay zeka yazılım sistemi olacak bir sistem hakkında konuşuyor.



NOS, Palantir'in malzeme kaynak planlaması sağlayan ve kullanıcıların her bir ürün hattını gerçek zamanlı olarak benzersiz kısıtlamalara ve hedeflere göre özelleştirmesine ve hızlandırmasına olanak tanıyan Warp Speed üretim işletim sistemi girişimindeki en son proje.



İki şirket, NOS'un üretim ekiplerine gerçek zamanlı kısıtlamalara göre uyarlanmış “anında, güncel rehberlik” sağlayarak program kesinliği sağlayacağını, böylece işlerini verimli bir şekilde planlayabileceklerini ve aksama sürelerinden kaçınabileceklerini belirtiyor.



Bu, izlenen ve doğrulanan bir tedarik zinciri sağlayarak sevkiyat hatalarını, malzeme eksikliklerini ve belge kayıplarını önleyecek.

Ayrıca gecikme olasılığı varsa, işin önceliklendirilmesine veya yedekleme seçeneklerinin başlatılmasına olanak tanıyarak maliyet tasarrufu sağlayacak.

